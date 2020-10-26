Denizli maçında 'tel çitle' loca
Locaların çitle tribünden ayrılan bölüm olması dikkat çekti. TV'ye yansıyan görüntülerde 'tel çitle yapılan loca'larda yüzde 50 kapasitesine uyulmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.
Türkiye Futbol Federasyonunun geçen hafta öncesinde locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından taraftarlar Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada yeni yaptırılan localarda yerlerini aldı. Ne var ki, locaların çitle tribünden alınan bölüm olması dikkat çekti. Yine TV'ye yansıyan görüntülerde 'tel çitle yapılan loca'larda yüzde 50 kapasitesine uyulmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.
Fotoğraf:Twitter
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