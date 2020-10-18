Denizli Valisi, esnafı azarlayan tavrıyla gündemde

18 Ekim 2020 Pazar, 10:30

Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan Covid-19 tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirilirken Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in denetim sırasındaki tavrı eleştiri konusu oldu.

Vali Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda koronavirüs denetiminde bulundu.

Denetimler sırasında bir dönerci dükkanına doğru yönelen Vali Atik, eldivensiz çalışan ve kendisini tanımayan çalışana ceza kesme talimatı verdi ve ekibine de “kapatıyoruz” dedi.

ESNAF İSYAN ETTİ

Daha sonra da maske takmayan bir esnaf ile karşılaşan Vali Atik, “Neden maske takmıyorsun” diye sordu. Esnaf valiye şöyle yanıt verdi:

"Canıma yetti. Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gün 15 lirayla kapattık, çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur?"