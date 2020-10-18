Vali o görüntüler üstüne 'özür' açıklaması yaptı ama...
Esnafa karşı sert tavrıyla gündem olan Denizli Valisi, 'özür' açıklaması yaptı. Ancak Vali bu kez de bozuk Türkçesiyle eleştiri konusu oldu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı denetimler sırasında esnafa karşı tavrı büyük eleştiri konusu olan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, konuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.
Atik, ortaya çıkan görüntüler için "Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifademin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü" açıklaması yaparken, vatandaşlardan özür dilediğini de belirtti.
Sözkonusu döner restoranının kapatılmadığını belirten Vali Atik'in açıklama metninde sıkça görülen imla hataları da ayrıca eleştiri konusu oldu.
Açıklama şöyle:
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