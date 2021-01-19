Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.41'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AA
19 Ocak 2021 Salı, 04:00
Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 03.41'de, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.



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