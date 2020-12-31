Denizli'de bir fabrikada devrilen forkliftin altında kalan 2 çocuk babası işçi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir tekstil fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

AA
31 Aralık 2020 Perşembe, 16:48
Denizli'de bir fabrikada devrilen forkliftin altında kalan 2 çocuk babası işçi yaşamını yitirdi
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Pınarkent Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında işçi Nevzat Uçar'ın (50) kullandığı forklift, çalışma yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Forkliftin altında kalan Uçar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Uçar'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.


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