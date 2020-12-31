Denizli'de bir fabrikada devrilen forkliftin altında kalan 2 çocuk babası işçi yaşamını yitirdi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir tekstil fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Pınarkent Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında işçi Nevzat Uçar'ın (50) kullandığı forklift, çalışma yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Forkliftin altında kalan Uçar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Evli ve 2 çocuk babası Uçar'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
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