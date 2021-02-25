Denizli'de yangın faciası!
Denizli'de Honaz Dağı Milli Parkı'nın girişindeki restoranda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, Milli Park içerisinde bulunan bir restoranda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yangında ilk belirlemelere göre, biri restoran bekçisi, 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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