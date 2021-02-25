Denizli'de yangın faciası!

Denizli'de Honaz Dağı Milli Parkı'nın girişindeki restoranda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

DHA
25 Şubat 2021 Perşembe, 22:26
Denizli'de yangın faciası!
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Denizli'nin Honaz ilçesinde, Milli Park içerisinde bulunan bir restoranda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangında ilk belirlemelere göre, biri restoran bekçisi, 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.


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