Denizlispor Fenerbahçe maçının hakemi Selçuk Dereli, Ümit Özat'ı tebrik etti

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:05

Katıldığı televizyon programında Denizli maçının sorulması üzerine Ümit Özat "Denizlispor maçında hata tamamen bizimdi. Selçuk Hoca'nın hiçbir hatası yoktu. 17 dakika uzatmış, daha ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Selçuk Dereli Özat'ın bu sözlerini Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi. Dereli "Ümit Özat'ı objektifliğinden ötürü kutluyorum. O maç Fenerbahçe'nin penaltısını mı vermedim, kırmızı kartı mı es geçtim yoksa golünü mü iptal ettim? Hiçbirini yapmadım 16 dakikada uzatma verdim. Konfeti atıldı deniliyor, o konfetileri iki takım taraftarı da attı. Bugün beni gören Fenerbahçeliler 'Hocam senlik bir şey yok biz oynayamadık' diyorlar. Burada bu işi yanlış yöneten yöneticiler var. Hakemler hata yapabilir futbolcular da yapıyor ama kaybedilen maçlarda hakeme saldırmak mantıksız. Kendi başarısızlıklarının faturasını hakemlere kesmesinler" dedi.