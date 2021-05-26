Denizlispor küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulundu
BB Erzurumspor'un ardından Denizlispor da Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yaptı.
Geçtiğimiz günlerde BB Erzurumspor Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Yukatel Denizlispor da bugün sosyal medya hesabından yayımladığı gönderi ile küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.
Denizlispor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyuna Saygıyla
Kulübümüzün Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda yaşanan zorlu pandemi süreci, kur dalgalanmaları ve yayın geliri düşüşü tüm kamuoyunun takdiridir.
TFF tarafından ödenen galibiyet primlerinin düşmesi, yayıncı kuruluş ödemelerinde yaşanan aksaklıklar ve önemli gelir kalemlerinden mahrum kalmak kulübümüzü ciddi anlamda bir çıkmaza sürüklemiştir.
Küme düşmenin kaldırılmış olduğu 2019-20 sezonunun son 9 haftasını etkileyen pandemi süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek, varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır.
Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı; kulübümüz gelecek sezon hakettiği yer olan Süper Lig'de yeniden yer almalıdır.
Süper Lig'e veda etmek zorunda bırakılan 4 kulüp ve bu kulüplerin yaklaşık 10 milyon taraftarı Süper Lig heyecanını yaşamaya devam etmeli, ülke futbolu adına güzel bir karara imza atılmalıdır.
Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızı tüm kamuoyuna bildirir, nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından adil bir şekilde verileceğine inandığımızı belirtiriz.
Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu"
KAMUOYUNA SAYGIYLA#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/nQUNqUhyoJ— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) May 26, 2021
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün