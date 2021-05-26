Denizlispor küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulundu

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:35

Geçtiğimiz günlerde BB Erzurumspor Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Yukatel Denizlispor da bugün sosyal medya hesabından yayımladığı gönderi ile küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Denizlispor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna Saygıyla

Kulübümüzün Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda yaşanan zorlu pandemi süreci, kur dalgalanmaları ve yayın geliri düşüşü tüm kamuoyunun takdiridir.

TFF tarafından ödenen galibiyet primlerinin düşmesi, yayıncı kuruluş ödemelerinde yaşanan aksaklıklar ve önemli gelir kalemlerinden mahrum kalmak kulübümüzü ciddi anlamda bir çıkmaza sürüklemiştir.

Küme düşmenin kaldırılmış olduğu 2019-20 sezonunun son 9 haftasını etkileyen pandemi süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek, varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır.

Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı; kulübümüz gelecek sezon hakettiği yer olan Süper Lig'de yeniden yer almalıdır.

Süper Lig'e veda etmek zorunda bırakılan 4 kulüp ve bu kulüplerin yaklaşık 10 milyon taraftarı Süper Lig heyecanını yaşamaya devam etmeli, ülke futbolu adına güzel bir karara imza atılmalıdır.

Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızı tüm kamuoyuna bildirir, nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından adil bir şekilde verileceğine inandığımızı belirtiriz.

Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu"











