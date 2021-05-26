Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Var olma savaşı veriyoruz"

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:06

Süper Lig'i 41 puanla küme düşme hattının bir sıra üzerinde, 17. olarak bitiren Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Kayseri yerel televizyon kanalı ETV'ye konuşan Gözbaşı, Bernard Mensah ve genç kaleci Doğan Alemdar'a tekliflerin olduğunu söyledi:

"Doğan ve Mensah’a teklifler... Evet, mali olarak takımın ihtiyacı da olabilir ama sıkışığız diye satacak değiliz. Mensah’la da geçen hafta konuştum. Tekrar dönüp oynamak istiyor. Yurtdışından ve Türkiye’den teklifler de var. Şu an için takımımızla devam edecekler"

Gözbaşı, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yola devam edeceklerini kaydetti:

"Hoca ile ilgili konuşmalar yapılıyor. Hoca ile biz 1,5 yıllık sözleşme yaptık. Yalçın Koşukavak hocamız devam ediyor. Hoca gündemimiz yok. Sportif direktörümüzle çalışmaları yapıyorlar. Sportif direktör de önümüzdeki hafta görevine başlayacak"

"TELEFON GELDİ Mİ 'HACİZ' DİYORUM"

46 yaşındaki başkan, sarı-kırmızılı ekibin yaşadığı mali zorluklara değindi:

"Hala söylüyorum. Kulübümüz var olma savaşı veriyor. Bırakıp kaçmadım. Her dönem transfer yasağı geliyor, borçlar çıkıyor. En düşük harcama limitlerinde, fedakarlıklarla mücadele ediyoruz.

Chery mesela yabancı. Bir kez oturduk. Alacağının faizinden feragat etti. Ama 'Kayseri’nin evladı' denilen bazı yardımcı hocalar, menajerler, sportif direktörler alacağının faizine kadar icra gönderdiler. Halen 'gelsin' denilenlerden faizi için icraya başvuranlar var.

Bundan 4-5 sene önce 4 gün ya da 40 gün çalışmış sportif direktör... Haklı ya da haksız fesih. Sözde Kayserilisiniz. Ya, faizini alma bari! 100 bin doların faizinin peşindeler. Ve halen bunlar için 'kulübe gelsin' deniyor.

Cuma günleri kulüpten telefon geldi mi, yine 'haciz' diyorum. Orada futbolcular antrenman yapıyor. Maç günü gelmiş. Takıma yansıtmamak, çözmek için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Bakıyorsun, cuma günü yine bir haciz gelmiş. Mesela 4-5 sene önceden bir restorana kulübün hesabı kalmış. Faiziyle alıp geliyor. 5 bin lira olmuş. Ya, ayıp! Bu şehrin insanısınız. Ben oraya daha fazla bahşiş bırakmışımdır. Eski yöneticilere kadar haciz gönderiyorlar.

Mensah karakterli çocuk. İlk başkan olduğumda Mensah’ın ödemeleri yapılmadığından fesih hakkı vardı. Problemler vardı. Hatta kadro dışı bırakmıştım. Sonra özür diledi. Takımı ligde tutmak için çalışacağını söyledi. Başarılı olursa transferine kolaylık istemişti."

"'BİR BAYANIN SIRTINA YIKTI' DEDİRTMEYİN"

Gözbaşı, şehrin takıma destek vermemesinden yakındı:

Kayseri’de birçok holding ve firma var. Sucukçular, pastırmacılar var. En çok fayda sağladığımız sektörlerden biri. Çok sağ olsunlar, Sadece Erciyes Anadolu Holding’in sırtında. Başka firma yok mu Kayseri’de? Bir kafe Gaziantepli olarak destek oldu. Kayseri’den yok.

Kayseri Sanayi Odası, Ticaret Odası, hatta en çok faydayı sağlayan Pastırmacılar Ticaret Borsası... Lütfen şehrinizin takımına destek olun. Kayserispor’dan herkesin faydası var. Dünya kadar firmalar var. Gocunmuyorum ama 'Koca şehir bir bayanın sırtına yıktı' dedirtmeyin.

Önümüzde 1 ay 45 gün var. 'Borcu kim yapmış, etmiş' mevzusu değil. Ben kendi dönemimde olan borcu ödemeye razıyım ama tek başıma bu tüm enkaz kalkmaz. Sadece Özhaseki Başkan'ın, siyasetçilerin çabasıyla da olmaz. Maddi olarak şehrin elini taşın altına koyması lazım.

Özhaseki Başkan, Memduh Başkan, Baki vekilimiz, belediye başkanlarımız, oturup bir yol arıyoruz. 1,5 yıldır uyku uyumuyorum. Artık tüm şehir elini taşın altına koymalı. 'Borcu kim yapmış'ın önemi yok. Artık bir seferde bu enkazı şehir olarak kaldırmalıyız."



