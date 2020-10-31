Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Depremde zenginler değil, fakirler ölür

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zenginler ölmez, fakirler ölür" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 10:07
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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından FOX TV'de açıklamalarda bulunan deprem bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin öldürücü olmasının nedeninin temel sorununun yoksulluk olduğunu söyledi. 

Ercan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından FOX TV'de yaptığı açıklamada, "Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zenginler ölmez, fakirler ölür" ifadesini kullandı. 


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