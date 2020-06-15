Deprem uzmanı Prof Dr. Naci Görür aylar öncesinden uyarmış

15 Haziran 2020 Pazartesi, 10:28





Bingöl’de meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ün aylar önce bölgeyle ilgili uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından verdiği bir röportajda “Bingöl Karlıova’ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş’a olan kesimlere özenli olmak lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Görür'ün 6 Haziran’da sosyal medya hesabından Bingöl Karlıova’yı da işaret ettiği bu uyarıyı “Arkadaşlar, bu video Elazığ depreminden hemen sonra basında çıkmıştı. O zaman bu yöreye dikkat çekmişiz. İyi geceler” notuyla yeniden paylaşmıştı.