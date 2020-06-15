Deprem uzmanı Prof Dr. Naci Görür aylar öncesinden uyarmış
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün nisan ayında Bingöl Karlıova için uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
Bingöl’de meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’ün aylar önce bölgeyle ilgili uyarı yaptığı ortaya çıktı.
Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından verdiği bir röportajda “Bingöl Karlıova’ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş’a olan kesimlere özenli olmak lazım” ifadelerini kullanmıştı.
Görür'ün 6 Haziran’da sosyal medya hesabından Bingöl Karlıova’yı da işaret ettiği bu uyarıyı “Arkadaşlar, bu video Elazığ depreminden hemen sonra basında çıkmıştı. O zaman bu yöreye dikkat çekmişiz. İyi geceler” notuyla yeniden paylaşmıştı.
Video Haberler
- Soylu depreme böyle yakalandı
- Bingöl'de deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Bingöl'deki depremden ilk görüntüler!
- Bingöl'de deprem! 1 korucu hayatını kaybetti, 18 yaralı
- Patlamanın ardından alevler içinde kalan kişi kamerada
- Karşılaştığı ayıyı gel oğlum diye çağırdı
- Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden kurtardı
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar