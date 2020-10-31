Depremde yaşamını yitiren Buse Demir toprağa verildi

İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremde yaşamını yitiren 27 yaşındaki Buse Demir, memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

DHA
31 Ekim 2020 Cumartesi, 13:36
Depremde yaşamını yitiren Buse Demir toprağa verildi
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı ilçesinde uzmanlık sınavına hazırlanıyordu.

Dün İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre ise 6.9’ büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Buse Demir’in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti. Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse’nin cansız bedenine ulaştı. Buse’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Buse’nin cenazesi bugün memleketi Turgutlu’ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.


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