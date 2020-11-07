Depremzede çocuklar için spor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen deprem sonrası çadır kentlerde kalan çocuklara moral vermek ve yaşadıkları travmadan uzaklaştırmak için spor aktiviteleri başlattı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen deprem sonrası çadır kentlerde kalan çocuklara moral vermek ve yaşadıkları travmadan uzaklaştırmak için spor aktiviteleri başlattı. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi 75. Yıl Parkı'nda oluşturulan çadır kentte çocuklara önce jimnastik ardından istedikleri branşlara göre futbol, basketbol ve voleybol antrenmanı yaptırılıyor.
Çocukların deprem sonrası büyük bir travma yaşadığını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge hedeflerinin sporun iyileştirici gücünden yararlanmak olduğunu söyledi. Orhunbilge, "8 aydır pandemi nedeniyle çocuklarımız evden dışarı çıkmadı. Şimdi de büyük bir deprem şoku yaşadı. Sosyolog ve psikolog arkadaşlarımızla, antrenörlerimizle onların mutlu olması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. Çocuklar için kapalı bir bilgisayar alanı da oluşturulacağı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki