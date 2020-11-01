Depremzedelere Ensar ve TÜGVA'yı adres gösterdi
Deprem sonrası evleri hasar gören İzmirlililere barınma ihtiyaçları için adres gösterilen yurtlar arasında Ensar ve TÜGVA'nınkiler de yer aldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrası yurttaşlardan barınma ihtiyacı duyanların hangi tesislerde konuk edileceklerini açıkladı.
Vali Köşger'in Twitter hesabından "Evlerine giremeyen ve dışarıda kalan İzmirli hemşehrilerimizin konaklayabilecekleri tesisler:" diyerek paylaştığı listedeki yurtlar arasında TÜGVA ve Ensar Vakfı'na ait olanların da bulunduğu görüldü.
Vali Köşger'in paylaştığı listedeki spor tesisleri ve yurtlar şöyle:
"Bornova Jimnastik Salonu, Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu, Buca Spor Salonu, Karşıyaka Kapalı Tenis Kortları, Buca Yasin Börü Gençlik Merkezi, Yörük Ali Efe Yurdu, Bornova Erkek Yurdu, Gazi Umur Bey Yurdu, Ensar Vakfı Karabağlar Kız Öğrenci Yurdu, Ensar Vakfı Mehmet Eker Öğrenci Yurdu, TÜGVA Çamdibi Yurdu, TÜGVA Evka-3 Yurdu, TÜGVA Mevlana Yurdu, Mevlana Hasan Tahsin Yurdu."
Vali Köşger, İzmirlilerin konuk edileceği 14 otelin de ismini paylaştı.
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