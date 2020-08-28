Dermatoloji Uzmanı: Lazer tedavisi çocukluk çağında da mümkün

28 Ağustos 2020 Cuma, 17:39

Lazer teknolojisi, lazer enerjisinin hedef doku tarafından seçici olarak emilmesini ve hedef dokuya spesifik ısı hasarı oluşmasını sağladığını anlatan Akkaya, böylelikle damar lekesi ortadan kaldırılırken, derinin diğer yapılarına zarar gelmemesinin sağlanmış olduğunu söyledi.

Akkaya ardından şunları kaydett:

"PDL enerjisi, yaklaşık 1 mm kadar derine işler; yani daha derinde yerleşen kas-kemik gibi dokulara zarar vermesi de mümkün değildir. PDL tedavisi, lekenin boyutuna ve çocuğun yaşına göre lokal veya genel anestezi altında, 3-6 hafta aralarla, çoklu seanslar halinde uygulanmakta ve tama yakın renk açılmaları ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır."

TEDAVİYE ERKEN BAŞLAMAK ÖNEMLİ

Erken tedavinin önemini vurgulayan Akkaya şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle yüz gibi görünen alanlarda yerleşen şarap lekeleri, psikolojik gelişimini sürdürmekte olan çocuk üzerinde belirgin özgüven problemleri oluşturur. Bu nedenle geniş ve görünen bölgelerde yerleşen lekelerin, çocuk henüz durumun bilincine varmadan, mümkün olan en erken dönemden itibaren tedavileri gerekir. Erken bebeklik döneminde (1.aydan itibaren) tedaviye başlamanın diğer bir avantajı, bebek derisinin özellikleri sayesinde daha az sayıda seans ve daha az komplikasyon ile daha hızlı sonuç alınmasıdır."

NASIL BİR İŞLEM?

Akkaya son olarak PDL işleminin sürecini şu şekilde anlattı:

- PDL tedavisinin deride oluşturduğu his, lastik bir bandın deriye çarpması olarak tarif edilir; yani çok ağrılı bir işlem değildir.

- İşlem güvenliği açısından, çocuğun sabit kalması ve gözlerinin zarar görmemesi için kapatılması gereklidir.

- Küçük bebeklerde, genel anesteziye gerek kalmadan, bu işlem rahatlıkla yapılabilir.

- Yüz yerleşimli lekeler için hayatın ilk 12-18 ayında, mümkün olduğunca çok seans yapılması önerilir. Her seans sonrası, tedavi edilen alanda 7-10 gün süren renk koyulaşması ve morluk oluşur.

- Tedavinin etkisi genellikle seanstan 3-4 hafta sonra tam olarak ortaya çıkar. Özellikle tedavinin ilk seanslarında, her seans sonrası lekenin renginde yüzde 10-20’ik bir açılma sağlanır.

- Güneş ışığı ile etkileşim olabileceğinden, lazer öncesi ve sonrasında bölgenin güneşten korunması önemlidir.

- İşlem öncesinde aspirin ve ağrı kesici/ ateş düşürücü ilaçların kullanımından kaçınmak gerekir.

- Şarap lekesinin renginde belli bir oranda açılma sağlandıktan sonra lazer tedavisi sonlandırılabilse de bazı hastalarda aynı bölgede tekrar koyulaşmalar başlayabileceğinden tedavi sonrasında da hastaların takip edilmeleri ve gerekirse lazer tedavisi tekrarları gerekebilir.