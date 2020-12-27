Derneklere kayyım yasası: Kaplan "Çok tehlikeli, felaket olur" dedi, Soylu 'İslâmî çalışmalar' için garanti verdi

27 Aralık 2020 Pazar, 11:16

Derneklere kayyım atanmasının önünü açacak düzenleme, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

İktidarın istediği tarzda hareket etmeyen dernek ve vakıfların kapatılmasının önünü açabileceği yönünde eleştiri yapılan yasa tepki çekerken, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’dan da ‘felaket’ uyarısı geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “uyarıyorum” diyen Kaplan, “STKlar terör bahanesiyle kapatılacak. Kolayca kayyum atanabilecek! Teröre karşı bir adım gibi bu. Ama sonuçları ortam değiştiğinde felaket olabilir! Her İslâmî çalışma irtica/terör yaftasıyla engellenebilir! Çok tehlikeli bu! Bu yasa girişimi derhal durdurulmalı!” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını belirten Kaplan, "Yarım saat konuştuk. STK yasasının aslâ sivil toplumu zayıflatmayacağını, STK'ların İslâmî çalışmalarını engellemesinin sözkonusu olmayacağını, buna ilk önce kendisinin karşı duracağını söyledi" diye yazdı.