Derya Elbasan: ‘Şans eseri hayattayım’

08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

İstanbul Kurtköy’de yaşayan Derya Elbasan (39) 20 yıllık evliliği boyunca gördüğü şiddet ve hakaretler nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Erol Elbasan tarafından tabancayla öldürülmek istendi.

Tedavi altına alınan Derya Elbasan, “Bana yumruk attı, sonra cebindeki silahı çıkarttı. Sonra diz çöktürdü. Ve iki kere tetiğe bastı. Ama silah tutukluk yaptı. Ondan davacıyım, iki dünyada da. Devletimin de gerekeni yapacağına inanıyorum” dedi.

Olay yerinden kaçan Erol Elbasan, yakalanarak gözaltına alındı. 19 yaşındaki Hira Elbasan (19) annesinin şans eseri hayatta kaldığını belirterek, “Şimdiye kadar 20’ye aşkın şikâyette bulunduk ama hep ertesi günü serbest bırakıldı. Ben annemi işe gönderirken balkondayım, işten gelirken yine balkondayım. Psikolojim çöktü, yorulduk” diye konuştu.

Elbasan, babasının cinayet işlediğinden dolayı yaklaşık 15 yıl hapis cezasının olduğunu, bir kısmını yattığını, şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığını söyledi.

20’Yİ AŞKIN RAPOR

Babasının, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlatan Elbasan, “Şimdiye kadar 20’yi aşkın darp raporu alıp şikâyet ettik ama hiçbir işlem yapılmadı. Koruma kararları talep ettik sonuç alamadık. Annemin yüzü gözü morluk içinde. Anneme birşey olacak korkusuyla yaşamaktan çok yoruldum. Annemi darp etmeden bir iki gün önce gittim şikâyet ettim ama fayda etmedi. Dedem bizi koruduğu için evine silahla ateş etti. Peşimizi asla bırakmıyor. Devlet de her seferinde onu bırakıyor. Ben bu adamla nasıl savaşabilirim” dedi.