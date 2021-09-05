Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a duygusal veda

05 Eylül 2021 Pazar, 09:18

Ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Şensoy'un ölümü başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden yasa boğdu.

"BİR GÜN GENE GELECEK"

Derya Şensoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ablası Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum..."Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" diye yazdı.