Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi

02 Eylül 2021 Perşembe, 14:06

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyenler alkışlarken, kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy gözyaşlarını tutamadı. Tabut daha sonra törenin yapılacağı salona getirildi, burada da Şensoy'un cenazesi dakikalarca ayakta alkışlandı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal, tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh, Ali Poyrazoğlu, yazar Nedim Gürsel, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende sunuculuğu Okan Bayülgen yaptı.

ŞEVKET ÇORUH, ŞENSOY'LA OLAN ANISINI BÖYLE ANLATTI - VİDEO





Şensoy’un da bir dönem devraldığı Ortaoyuncuları Kavuğu'nun şu anki sahibi Şevket Çoruh, anma töreninde bir konuşma yaptı. Çoruh konuşmasında Ferhan Şensoy ile bir anısını anlattı:

“Yeni mezun olmuştum, Nevizade’den cesaret alıp Ferhan Şensoy’un karşısına geçtim. Bu tiyatroda oynamak istediğimi söyledim, o da kendi üslubunca beni tiyatrodan kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Başımız sağ olsun, çok söylenecek şey var, kitaplar yazılacak hakkında, bu ses tiyatrosunu biz yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”

"NE SÖYLESEM EKSİK KALACAK"





Törende konuşan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, "Ne söylesem eksik kalacak, size babamı anlatmaya kalksam benim kadar seviyorsunuz, babamı benim kadar seviyorsunuz. Küçükken bu sevgiyi paylaşmak zor gelirdi, şimdi bu sevgiyi sizinle paylaşmak çok değerli geliyor" dedi.



Diğer kızı Derya Şensoy ise, üniversite öğrencisiyken babasına yazdığı şiiri okudu. Mert Baykal ise, "Anladım ki insanın iki tane babası olabilirmiş, dağ gibi iki tane babası olabilirmiş. Anladım ki benim bu babam Don Kişot'muş ve yel değirmenleriyle savaşıyormuş" ifadelerini kullandı.

Eşi Elif Durdu Şensoy da göz yaşları içinde, kendilerini yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun ulu bir çınarını kaybettiğini belirterek, "Sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadı" dedi. Ersoy, "Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın şekilde anlatan çok güçlü bir dili vardı. Toplumumuzun her kesimi tarafından seviliyordu. Onun eserlerini izleme şansına nail olduk ama bugün bu sahnede onu uğurlamak için buradayız" şeklinde konuştu.

Törende son olarak Mert Baykal'ın hazırladığı bir video gösterildi. Törenin sonunda salonda bulunanlar Şensoy'u ayakta alkışlayarak sahnede bulunan tabutuna kırmızı karanfiller attı.

TEŞVİKİYE CAMİİ'NE GETİRİLDİ

Törenin ardından Şensoy'un cenazesi cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ferhan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.



