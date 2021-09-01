Ferhan Şensoy'la ilgili yürek burkan detay
Dokuz aylık hamile olan kızının doğumuna sayılı günler kala yaşamını yitiren usta sanatçı Ferhan Şensoy, torunu Pera'yı göremedi.
Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmeye başlayan usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türk tiyatrosunun duayen ismi, sinema ve dizi oyuncusu, yarın saat 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin adından Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecek.
2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu.
32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.
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