Destek istemişti... Peker'den gözaltına alınan gazeteciyle ilgili açıklama
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, gözaltına alınan gazeteci İrfan Aydın hakkında açıklama yaptı.
Haber sitesi sahibi İrfan Aydın, Peker’in videolarına ilişkin yorum yaparken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, Bursa’da gözaltına alınan yerel gazeteci İrfan Aydın’a destek verilmesi çağrısında bulunmuştu. Peker, Aydın’la ilgili sosyal medyadan yeni bir açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker, Aydın'ın serbest bırakıldığını duyurdu. Peker paylaşımında, ''Kıymetli dostlarım, Bursa’daki 3. Göz YouTube kanalının sahibi İrfan Aydın Bey, sayın hakim tarafından serbest bırakılmıştır. Kendisine destek olan tüm dostlara teşekkür ederim (süslü sülü, sen gerçek belayı buldun, İrfan Bey kardeşimiz bildiğin Karadeniz delisi)'' ifadelerini kullandı.
Kıymetli dostlarım, Bursa’daki 3. Göz YouTube kanalının sahibi İrfan Aydın Bey, sayın hakim tarafından serbest bırakılmıştır. Kendisine destek olan tüm dostlara teşekkür ederim (süslü sülü, sen gerçek belayı buldun, İrfan Bey kardeşimiz bildiğin Karadeniz delisi).— Sedat Peker (@sedat_peker) July 2, 2021
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