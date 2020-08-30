Destekten vergi kalksın

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Tarımsal destekleme araçlarının kaynağından kesilen vergi çiftçiyi mağdur ediyor. Desteğin çitfçiye ulaşmadan eridiğini belirten CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Gelir Vergisi Yasası’nda değişiklik yapılması için yasa teklifi verdi.

Teklifte, Tarım Yasası kapsamında yapılan tarımsal desteklemelerden vergi kesintisi yapılmaması öneriliyor. Aygun, tarımsal destekleme araçlarından yine devlet eliyle vergi kesilmesinin tarımdaki sürdürülebilirliği engellediğini vurguladı.

VERGİ AMAÇLA ÇELİŞİYOR

Tarım Yasası’na göre çiftçilere tarımsal destekleme yapıldığını ancak tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkı sağlamayı ve çiftçilerin piyasa koşullarında üretimlerini devam ettirmesini amaçlayan tarımsal destekleme ödemelerinden de vergi alındığına dikkat çekti.

Bu durumun, tarımsal desteklemelerin amacı ile çelişki yarattığına işaret eden Aygun, şu açıklamayı yaptı: “Gelir Vergisi Yasası dayanak gösterilerek çıkarılan tebliğler yolu ile alan bazlı desteklerden mazot, gübre, toprak analizi, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, fındık alan bazlı gelir desteği, fındık alternatif ürün desteği, küçük aile işletmesi desteğinden yüzde 4 vergi kesintisi yapılmaktadır. Kırsal kalkınma desteklerinden yüzde 4, yem bitkileri üretim desteğinden yüzde 4, aşı desteği, küpe uygulama desteği, çiğ süt desteği ve arıcılık desteğinden de yüzde 2 vergi kesintisine gidilmektedir.”

Verdiği yasa teklifi ile tarımsal destekleme araçlarından yapılacak her türlü vergi kesintisinin önleneceğine işaret eden Aygun, “Bu yolla üreticinin devletten aldığı desteğin kaynağında vergi kesintisine uğraması engellenmekte ve üretici korunmaktadır” dedi.