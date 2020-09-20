Destici: Amacımız TTB'yi kızıl işgalden kurtarmak
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını savunan sözlerine destek verirken 12 Eylül öncesini hatırlattı, TTB'yi 'kızıl işgalden kurtaracaklarını' söyledi
Cumhur İttifakı'na desteğiyle bilinen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Destici, partisinin Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda düzenlenen Ankara İl Kongresi'nde konuştu.
Koronavirüsle mücadaleye değinen Destici'nin gündeminde, son dönemde MHP'nin de hedefine oturttuğu Türk Tabipleri Birliği vardı. "Türk Tabipleri Birliğinin varlığına bir şey demediklerini, sivil toplumdan yana olduklarını" söyleyen Destici, "Burada, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, bazı sivil toplum örgütlerinin içerisindeki zihniyet ve o zihniyetin işgalinden bahsediyoruz. Bunlar 1980 öncesinde de vardı. Amacımız, 12 Eylül öncesi olduğu gibi kızıl işgalden, bu yapılardan kurtarmak ve Türk Tabipleri Birliğini gerçek, yeminine sadık sağlık çalışanlarına emanet etmek" dedi.
BBP lideri Destici'nin TTB'den sonraki hedef ise İstanbul Sözleşmesi oldu.İstanbul Sözleşmesi'nin sadece kadına şiddeti önleme maddelerinden oluşmadığını öne süren Destici, "Bu sözleşmenin karşısındayız, yarın da karşısında olmaya devam edeceğiz. 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır.' sözü gerçek değil, bir kandırmaca, aldatmacadır." diye konuştu.
"İPTE SALLANDIRACAĞIZ"
Destici, İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyaç duymadan kadına şiddeti, çocuk tacizini önlemek için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, daha güçlü yaptırımlar getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Tüm bunlara rağmen bir cani sapık, 3-5 yaşındaki bir çocuğu tecavüz edip öldürüyorsa, hapisten çıkıp tanımadığı bir kızı takip edip sırf zevk olsun diye öldürüyorsa elbette ki onu da ipte sallandıracağız. Bunun başka bir yolu yok." diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında iki partiye davet yok
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- AKP vetoyu dinlemedi
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Öfkeleri intikam duygusuna evrildi. Başaramayacaklar
- Kızı şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında iki partiye davet yok
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- AKP vetoyu dinlemedi
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Öfkeleri intikam duygusuna evrildi. Başaramayacaklar
- Kızı şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu