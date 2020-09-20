Destici: Amacımız TTB'yi kızıl işgalden kurtarmak

20 Eylül 2020 Pazar, 16:53

Cumhur İttifakı'na desteğiyle bilinen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Destici, partisinin Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda düzenlenen Ankara İl Kongresi'nde konuştu.

Koronavirüsle mücadaleye değinen Destici'nin gündeminde, son dönemde MHP'nin de hedefine oturttuğu Türk Tabipleri Birliği vardı. "Türk Tabipleri Birliğinin varlığına bir şey demediklerini, sivil toplumdan yana olduklarını" söyleyen Destici, "Burada, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, bazı sivil toplum örgütlerinin içerisindeki zihniyet ve o zihniyetin işgalinden bahsediyoruz. Bunlar 1980 öncesinde de vardı. Amacımız, 12 Eylül öncesi olduğu gibi kızıl işgalden, bu yapılardan kurtarmak ve Türk Tabipleri Birliğini gerçek, yeminine sadık sağlık çalışanlarına emanet etmek" dedi.

BBP lideri Destici'nin TTB'den sonraki hedef ise İstanbul Sözleşmesi oldu.İstanbul Sözleşmesi'nin sadece kadına şiddeti önleme maddelerinden oluşmadığını öne süren Destici, "Bu sözleşmenin karşısındayız, yarın da karşısında olmaya devam edeceğiz. 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır.' sözü gerçek değil, bir kandırmaca, aldatmacadır." diye konuştu.

"İPTE SALLANDIRACAĞIZ"

Destici, İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyaç duymadan kadına şiddeti, çocuk tacizini önlemek için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, daha güçlü yaptırımlar getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Tüm bunlara rağmen bir cani sapık, 3-5 yaşındaki bir çocuğu tecavüz edip öldürüyorsa, hapisten çıkıp tanımadığı bir kızı takip edip sırf zevk olsun diye öldürüyorsa elbette ki onu da ipte sallandıracağız. Bunun başka bir yolu yok." diye konuştu.







