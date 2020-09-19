İşte TTB'nin kapatılmasının istenme nedenleri...

19 Eylül 2020 Cumartesi, 14:28

AKP'nin iktidar ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) kapatılması gerektiğini savundu.

Bahçeli'nin bu açıklaması sağlık emekçileri için başlattığı, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" şeklindeki kampanyanın hemen ardından geldi. TTB'nin kapatılması gerektiğini savunan Bahçeli, "Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması sonrası iktidara yakın basın organları da hızlı bir şekilde TTB'yi hedef tahtasına oturttu.

Sol Haber'in derlemesine göre, TTB'nin hedef alınmasına neden olan, salgının başından itibaren yaptığı açıklamalar ve uyarılar şöyle...

İLLERDEKİ VERİLERİ AKP GİZLEDİ, TTB AÇIKLADI

AKP’nin salgını ‘resmen’ açıkladığı Mart ayında illerdeki duruma ilişkin tek bir bilgi dahi paylaşmaması üzerine, illerdeki durumu paylaşan ilk kurum TTB olmuş, il il salgın durumunu paylaşmıştı:

Önerilerini açıklayan tabip odası başkanları ifadeye çağrıldı

TTB’nin resmen hedef alındığı ilk olay da yine Mart ayında yaşanmış, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) görüşlerini, tabip odalarının ve hekimlerin izlenim ve önerilerini kamuoyuyla paylaşan Van ve Mardin Tabip Odası başkanları Emniyet Müdürlüklerine çağrılarak, ifadeleri alınmıştı.

ÖLÜM KODLARINDAKİ OYUNU AÇIKLADI

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 ölümlerini raporlamada Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği uluslararası kodları kullanmadığını belirlemiş, bunu nisan ayında kamuoyuna duyurmuştu. Bu sayede ölüm sayılarının düşük gösterildiği belirtilmişti.

Sağlıkta şiddet yasasının reddedilmesine tepki gösterdi

Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanlarına şiddet haberleri gelmeye devam ederken AKP ve MHP 'Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi'ni reddetmiş, gelen yoğun tepkiler sonrası kağıt üzerinde kalan bir düzenleme çıkarılmak zorunda kalınmıştı.

BİRİNCİ BASAMAĞIN YOK EDİLMESİNİN MALİYETİNİ DUYURDU

Salgınla birlikte AKP’nin birinci basamağı tasfiyesinin nasıl sonuçlara yol açtığına ilişkin de TTB’den önemli açıklamalar gelmişti. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın (SDP) kamusal birinci basamağın tasfiye edilmesinin diğer pek çok soruna yol açmasının yanı sıra, salgınları zamanında fark edebilme de dahil önleme ve etkin mücadelede ciddi sorunlar oluşturabileceğine geçmişte dikkat çeken TTB, AKP hükümetinin bu itirazlara rağmen Türkiye’nin göz bebeği sağlık ocaklarını kapattığını ve yerine "liste" temelli bir aile hekimliği modeli getirdiğini hatırlatmıştı.

10 NİSAN KRİZİNİN ETKİLERİ KONUSUNDA UYARDI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 10 Nisan 2020 akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, yasağın ilan edildiği kentlerde yoğun şekilde yaşanan kalabalıkların ve fizik mesafe uygulaması ihlalinin yarattığı olası riskler konusunda Sağlık Bakanlığı’na uyarılarda bulunmuş, söz konusu kararın salgının yayılmasına hizmet ettiğine işaret etmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 21 SORU YÖNELTTİ

Türkiye’de salgınla doğru mücadele edilip edilmediği, test merkezleri ve referans hastanelerde son durum, sağlık çalışanlarının korunması, sağlık çalışanları ve hekimlerin içinde bulundukları koşullar ve özlük hakları ve salgın yönetimi konularında TTB’nin değerlendirmelerini ve önerilerini aktaran Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'na 21 soru yöneltmiş, AKP’nin salgın başarısızlığına işaret etmişti.

SAĞLIKÇILARI HEDEF ALAN AKP VALİSİNE YANIT

Türk Tabipleri Birliği, Zonguldak Valisinin sağlık çalışanlarının “salgınla mücadeleye zarar verdiklerine” yönelik sözlerine de yanıt vermiş, “Sağlık çalışanları en önde salgınla mücadele ederken onları koruma sorumluluğu olanlar bunu bir yük olarak göremez” ifadesini kullanmıştı.

ÜCRETSİZ İZİN ZORLAMASINA TEPKİ

Özel hastanelerde çalışan hekimlerin torba yasaya dayanılarak ücretsiz izne çıkarılmaya başlandığını duyuran TTB, bunun evrensel hukuka, Anayasa'ya ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırı olduğuna işaret etmişti.

VEFAT EDENLER LİSTESİNE MESLEKTAŞIMIZI DA EKLEYECEK MİSİNİZ?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, meslektaşları Şahin’in PCR testinin 2 kez negatif çıktığını ancak BT'si ve bütün kliniğinin Covid-19’la uyumlu olduğunu ve ölüm nedenine ‘Viral Pnömoni’ yazıldığını açıklayarak Sağlık Bakanı’na sordu: "Bu akşam açıklanacak COVID-19 nedeniyle vefat edenler arasında hayatını kaybeden meslektaşımızı da sayacak mısınız?"

KAÇ KİŞİYE TEST YAPILDIĞI BİLİNMİYOR, ÖLÜM SAYILARI ŞEFFAF DEĞİL

TTB raporunda, ölüm ve olgu verilerinin yalnızca PCR testleri üzerinden verildiğine dikkat çekilerek, “Kaç kişiye test yapıldığını bilmiyoruz” denildi.

'NORMALLEŞME' TEPKİSİ

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye’de salgının devam ettiğini ama hiçbir şey olmamış gibi her şeyin eskiye döndüğünü belirterek, 'İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar' dedi.

VERİLER GİZLENİYOR AMA...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'de koronavirüs salgınındaki "dalgalı seyirden" duyduğu endişeyi ifade ettiği bir açıklama yayımladı.

TTB'den yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü‘nün yeniden açılma sürecine ilişkin kriterlerinden birinin, ülkelerin sağlık sistemlerinin her vakayı tespit edebilmesi, test edebilmesi, izole edebilmesi ve her temaslıyı belirleyebilmesi‘‘ olduğu; Türkiye'de ise bu konuda soru işaretlerinin giderek çoğaldığı belirtildi.

65 YAŞ KARARI TEPKİSİ

Salgının yayılmasına karşı hiçbir önlem almayan, sadece 65 yaş üstü yurttaşları eve kapatan AKP’ye bu konuda da TTB’den uyarı gelmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB), koronavirüs pandemisi nedeniyle 65 yaş ve üzeri yurttaşlara getirilen kısıtlamaların bu gruptaki yurttaşların sağlığı için "ivedi olarak" kaldırılması çağrısında bulundu.

'VERİLER KAMUOYUNDAN GİZLENİYOR' ÇIKIŞI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosunda açıklanan parametrelerde değişiklik yapmasını, COVID-19 ile ilgili durumu kendi istediği gibi yansıtma çabası olarak değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Mart ayından beri her akşam kamuoyu ile paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu” veri başlıkları değişmişti. 4 ayı geçen bir süre boyunca tabloda yer alan "Toplam yoğun bakım hasta sayısı", "Toplam entübe hasta sayısı" parametreleri kaldırıldı ve yerlerine "Hastalarda zatürre oranı (%)", "Ağır hasta sayısı" eklendi.

'YOĞUN BAKIMDA YER YOK' AÇIKLAMASI

TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi. Yerlikaya, 'Diyarbakır'da bir gecede 8 hastanın öldüğü gün, tüm ülkede açıklanan vefat sayısı 17'ydi' dedi.

AKP'Lİ VEKİLE 8 TESTE 'SKANDAL' YANITI

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun kendisine yaptırdığı 8 Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etmesinin ardından Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) tepki geldi, 'Bu bir skandaldır' denildi.

'AKTİF HASTA SAYISI AÇIKLANANIN 10 KATI'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, Covid-19 pandemisine ilişkin 5'inci ay değerlendirmesini zoom üzerinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

TTB'nin açıklamasında, "Toplumda PCR testi ile tanı alanların yaklaşık 10 katı kadar da aktif hasta bulunduğunun" altı çizilerek iktidarın salgın stratejisinin başarılı olmadığı belirtildi.

'SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI' UYARISI

‘Mart ayından beri 28'i hekim olmak üzere 55 sağlık çalışanı hayatını kaybetti’ açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden bu sayı 32’si hekim 65 sağlık çalışanına yükseldi. TTB Başkanı Sinan Adıyaman, ‘Salgın kontrolden çıktı, her akşam tweet atarak Sağlık Bakanı olunmuyor, sağlık emekçileri, yurttaşlarımız ölüyor’ dedi.

HASTALANAN VE ÖLEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNDE LİDERİZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu, 16 maddelik bir bildirge yayımlandı. "Sağlık Çalışanları Güvenli, Sağlıklı, Çalışma ve Yaşam Koşullarını Hak Ediyor" başlıklı bildirgede, Sağlık Bakanlığı’na 16 maddelik uyarı yapıldı.

TTB Merkez Konseyi, Covid-19 pandemisinde 32’ye ulaşan hekim ölümleri ile ilgili bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulundu. Açıklamada, 'Ülkemizde hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı dünya ülkeleri arasında maalesef ilk sırada yer almaktadır' denildi.

'YOĞUN BAKIMLAR DOLU, DOKTORLAR HASTA SEÇMEK ZORUNDA KALIYOR'

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yoğun bakımların doluluğu konusunda uyarıda bulunarak, "Hastanelerde yer yok, yoğun bakımları birçok hastanede dolu. Türkiye, toplam hasta sayısında İtalya'yı geçti. Diyarbakır'da bazı hastanelerde doktorlar yoğun bakıma kimi yatıracaklarına karar vermek zorunda kalıyor" dedi.

YÖNETEMİYORSUNUZ, TÜKENİYORUZ

TTB, Covid-19 salgınında artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak amacıyla tüm sağlık çalışanlarını bir hafta boyunca yapacakları eylemlere katılmaya çağırdı.