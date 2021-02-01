DEVA Partili isim Melih Bulu'nun yardımcısı oldu
Atanmış rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun yardımcısı, DEVA Partisi kurucularından Oğuzhan Aygören oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan atama haberinin duyulmasının ardından Twitter hesabından, "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur" dedi.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olmasına karşı protestolar devam ederken, Bulu'nun yardımcılığını ve danışmanlığını üstlenecek isimler belli oldu.
Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Rektör Yardımcısı, Uluslararası Ticaret Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören'in de Rektör Danışmanı olarak görevlendirildiği bildirildi. Yeni Rektör Melih Bulu'nun tepkilerden ötürü yardımcı bulamadığı iddiaları gündeme gelmişti.
Bulu tarafından bugün üniversite birimlerine gönderilen "Rektör Yardımcısı ve Danışmanı" konulu yazıda şu ifadeler kullanıldı:
"2547 Sayılı Kanunun 13. Maddesi uyarınca Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Gürkan S. Kumbaroğlu atanmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören ise Rektör Danışmanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim."
DEVA PARTİSİ KURUCUSU
Rektör danışmanı olan Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören Deva Partisi kurucular kurulu üyesi olmasıyla tanınıyor. Aygören’in özgeçmişi de DEVA Partisi'nin internet sitesinde yer alıyor.
BABACAN: BOĞAZİÇİLİ ÖĞRENCİLERİ DERHAL SALIN
Deva Partili isim Bulu'ya yardımcı olarak atanırken, Başta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olmak üzere, partili isimlerden Boğaziçi'li öğrencilerin protestolarına destek gelmesi dikkat çekti.
Ali Babacan atama haberinin duyulmasının ardından Twitter hesabından, "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur" açıklamasında bulundu.
DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan da "DEVA Partisi'nin Kayyum Rektör ataması sonrası Boğaziçi Üniversitesindeki yaşananlara dair duruşu nettir.
Gençlerimizin başı öne eğilmesin. Üniversitelilerimizi hep başları dik dursun diye yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın.— Ali Babacan (@alibabacan) February 1, 2021
Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur.
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