DEVA Parti'nin İstanbul yönetimine eski AKP'li isim

28 Haziran 2021 Pazartesi, 21:31

DEVA Partisi'nin İstanbul İl Başkanı AKP'nin eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Erhan Erol oldu.

Partinin resmi hesabından yapılan paylaşımda "DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol'u tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol'u tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.



?? https://t.co/Yb6rKI1djr pic.twitter.com/w4F3LpYe52 — DEVA Partisi (@devapartisi) June 28, 2021

ERHAN EROL KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğdu. 1990 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladıktan sonra 1991 ve 1993 yılları arasında Kütahya ve Bingöl'de yönetici hekimlik görevinde bulunan Erol, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.

1993-1995 yılları arasında da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Projesi İl Koordinatörü olarak görev yaptı. 2004 yılına kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanı olarak çalışan Erol, 2004-2014 yılları arasında iki dönem İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.