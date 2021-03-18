DEVA Partisi'nde 'Andımız' istifası: 'Hayvani ihtiyaç' demişti
Danıştay'ın kararını destekleyen ve 'Andımız' ile ilgili 'Hayvani ihtiyaç' tanımlaması yapan DEVA Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Beytullah Aksoy istifa ettiğini duyurdu. Aksoy, karşıt görüştekiler için "İtirazımı nezaket içinde dile getirmeliydim. Üzgünüm, istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Beytullah Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Danıştay'ın kararına destek vererek, 'Andımız' hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.
Aksoy, "Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir. Bir toplum, hayvani ihtiyaçlarını önceliklendiren bireylerden oluşursa orada zihinsel gelişimden söz edilemez" demişti.
ÖZÜR DİLEDİ, İSTİFA ETTİ
Aksoy'a tepkiler sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.
Yaptığı paylaşım nedeniyle parti içinde de tepki çeken Beytullah Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada paylaşım için özür diledi ve DEVA Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medyadan istifa metnini yayımlayan Aksoy, "Çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. İstifa ediyorum" notunu düştü.
Aksoy, istifa açıklamasında, "Her ne olursa olsun, bu itirazımı nezaket içinde dile getirmeliydim" derken, “Zorunlu din dersine de zorunlu anda da aynı anda karşı çıkabilen insanların sayısı umarım artar. Maalesef etrafımda bu ikisini yapabilen insan sayısı sandığımdan da azmış” dedi.
Aksoy, "Yaptığım hata yüzünden bundan şikayet etme hakkımı kaybettim. Yolun başında olan partimi daha fazla zor durumda bırakmamak için partideki görevimden istifa ediyor ve başarılar diliyorum" diye belirtti.
Beytullah Aksoy'un paylaşımı şu şekilde:
Çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. Istifa ediyorum. pic.twitter.com/6bQqsqalQQ— Beytullah Aksoy (@BeytullahAksoyA) March 18, 2021
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