'Andımız' için ağır ifadeler: O karar DEVA Partisi'ni böldü

17 Mart 2021 Çarşamba, 12:02

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren MEB yönetmeliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozdu. Karar muhalefetteki partiler arasında farklı tepkilere neden olurken DEVA Partisi içerisinde ise çatlağa yol açtı.

Deva Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu operasyonuna “Andımız” adını vermesine tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Memurların politize olması hukuk devleti için alarm sinyalidir. Maalesef iktidar bu durumu tetikledi. Hangi görüşü savunduğu önemli değil, özellikle silah taşıyan kamu personelinin siyasi tartışmalara karışması kabul edilemez. Trabzon Emniyet Müdürü acilen görevden alınmalıdır.”

Danıştay'ın 'bozma' kararına destek veren DEVA Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Beytullah Aksoy da "Andımız” ile ağır ifadeler kullandı. Aksoy, ”Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir. Bir toplum, hayvani ihtiyaçlarını önceliklendiren bireylerden oluşursa orada zihinsel gelişimden söz edilemez” dedi.

"YOLUMU AYIRMAM GEREKİYOR"

DEVA Partisi İstanbul İl Yöneticisi eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin ise bu iki paylaşıma tepki gösterdi.

Erdin, Yeneroğlu’nu etiketliyerek “Kolluğun daha verimli ve demokratik standartta çalışması için fikirler üretip partiyle paylaşan birisi olarak Yeneroğlu’nun partinin temel değerleri ile de çelişen bu sözlerine katılmam mümkün değil. Kolluk kişilerin tek dudağı arasında görev yapar halde olmamalıdır” dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yaparak Beytullah Aksoy’un “Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir” şeklindeki sözlerine de yanıt veren Erdin, “Bunu yeni gördüm. Hizmet edeceği yerde halkı bölen, hakaret eden ve tepeden bakan zihniyet ile yolumu ayırmam gerekiyor. Demokrasi bu olamaz!” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar: