DEVA Partisi'nden Ali Babacan'ı hedef alan Kurucular Kurulu üyesi hakkında açıklama
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi'nden, Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım'ın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef alan açıklamasının ardından açıklama geldi. DEVA Partisi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, ''Siyasi Partiler Kanunu ve Parti tüzüğümüz çerçevesinde, konunun yetkili kurullarda görüşülmesi için gerekli süreç başlatılmıştır'' denildi.
DEVA Partisi Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, “Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez” dedi. Yıldırım, DEVA Partisi'nde kuruluş ilkelerinden uzaklaşıldığı için Babacan'ı 3 kez uyardığını aktardı.
Yıldırım'ın, Babacan'ı hedef alan sözlerinin ardından DEVA Partisi Genel Sekreterliği'nden açıklama geldi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
''Partimiz Kurucular Kurulu üyelerinden Musa Malik Yıldırım bugün bir basın açıklaması yapmıştır. Açıklamada Partimiz tüzel kişiliği ve Genel Başkanımız hakkında mesnetsiz iddialarda bulunulduğu değerlendirilmiştir. Siyasi Partiler Kanunu ve Parti tüzüğümüz çerçevesinde, konunun yetkili kurullarda görüşülmesi için gerekli süreç başlatılmıştır.''
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