DEVA Partisi'nden HDP ile ittifak açıklaması

07 Haziran 2020 Pazar, 20:24

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Çorum’da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, bir gazetecinin, “Seçim olursa nerede olursunuz? Örneğin HDP’nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kamuoyunun en fazla sormak istediği hadise, ‘Efendim HDP ile olur musunuz?’ Dünyanın merkezi Çorum’dan ifade ediyorum; Parlamentoya resmi yollardan seçilmiş olan kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dili DEVA Partisi temsilci ve yöneticileri olarak bizler asla kullanmayacağız. Eğer bir engel varsa, suça karıştığı iddia ediliyorsa bu partiyi seçime sokmazsınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açar davasını, Anayasa Mahkemesi de bu partiyi kapatır. Seçime girmiş, devletin resmi mercilerinden seçim yeterliliğini almış ve parlamentoya temsilci göndermişse, artık millet iradesini yok sayamazsınız. DEVA hareketi için olmazsa olmaz, millet iradesinin dokunulmazlığıdır. Millet iradesine dokunan her eli kırmaya ant içerek yola çıktık. Dolayısıyla demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız.”

Şahin, 81 ilde 2 ay içinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayıp, eylül ayında büyük kongreyi yaparak seçime tek başına girecek yapıyı oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.