DEVA Partisi'nden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek

14 Temmuz 2020 Salı, 13:50

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), metro inşaatında kullanmak için yurtdışından aldığı döviz kredisine, AKP’li dönemden kalma borç nedeniyle haciz konmasını eleştirdi ve "Yasaya aykırı haciz işlemleri hizmetler aksatacaktır" dedi. Ekmen, haczin doğru olmadığını belirtirken, bunun seçim sonuçlarıyla ilgili olduğunu belirtti: "İBB’nin, yargı nezdinde netice alamayışının seçim sonuçları ile ilişkilendirilmesi kaçınılmazdır"

Yazılı açıklama yapan Ekmen, İstanbul'un toplu ulaşım ağında dünyadaki benzer şehirlerden özellikle raylı iletişim sistemlerinde geride kaldığını belirtirken, iktidarın seçimlere kadar İstanbul'daki raylı sistem hizmetlerine destek verdiğini hatırlattı.

Son yerel seçim sonuçlarıyla siyasi iktidar ile belediye yönetiminin farklılaşması sonucu sorunlar yaşandığını söyleyen Ekmen, İBB'nin raylı sistemler için aldığı krediye yargı eliyle el konulmasını eleştirdi. Ekmen, haczin, Ocak 2018 ve Mart 2019 dönemindeki asfalt işlerine ait borç bakiyeleri nedeniyle gerçekleştiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Haczi kabil olmayan, proje kredilerine ait döviz hesaplarında bulunan paraların Türk lirasına çevrilmek suretiyle haczedilmesi doğru değildir. İBB’nin, yargı nezdinde netice alamayışının seçim sonuçları ile ilişkilendirilmesi kaçınılmazdır. Bu uygulama ile ortaya çıkan sonuç, metro yatırımlarının aksaması olacaktır. Muhalif belediyelerin borçlanma yetkilerinin belediye meclisleri eli ile kısıtlandığı, yatırımların Cumhurbaşkanı onayına bağlandığı bir dönemde kredi gelirlerinin amaç dışında kullanılması bir başka engelleme şeklidir."

Ekmen, bu gerilimin "bireylerin en temel belediye hizmetlerinden yararlanmasını" da sekteye uğratacağını belirterek,"Merkezi yönetim, muhalif belediyeleri, rövanşist yaklaşımlarla, siyasi rekabetin bir parçası olarak algılamaktan vazgeçmeli, uzlaşı, iş birliği ve katılım kanallarını açmalıdır" dedi.

İBB'nin, metro inşaatında kullanmak için yurtdışından aldığı 565 milyon TL’lik döviz kredisi, AKP’li dönemden kalma borç nedeniyle MET-GÜN İnşaat tarafından haczedilmişti. İBB'nin, Belediyeler kanununun 15. Maddesince "haczedilemez hesaplara bloke ve haciz işlemi uygulandığı" için hacize yaptığı itiraz reddedilmişti.