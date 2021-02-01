DEVA Partisi'nden Melih Bulu'nun danışmanı olan isim hakkında açıklama

01 Şubat 2021 Pazartesi, 23:38

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olmasına karşı protestolar devam ederken, Bulu'nun yardımcılığını ve danışmanlığını üstlenecek isimler belli oldu.

Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Rektör Yardımcısı, Uluslararası Ticaret Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören'in de Rektör Danışmanı olarak görevlendirildiği bildirildi.

Rektör danışmanı olan Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören Deva Partisi kurucular kurulu üyesi olmasıyla tanınıyor.

Yeni Rektör Melih Bulu'nun tepkilerden ötürü yardımcı bulamadığı iddiaları gündeme gelmişti.

SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİK

Halk TV'den Can Coşkun'a konuşan DEVA Partisi kaynakları; parti üyesi Dr.Oğuzhan Aygören'in Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör danışmanı atanacağına dair bir DEVA Genel Merkezi'nin ön bilgisinin bulunmadığını ve haberi sosyal medyadan öğrendiklerini belirtti.

DEVA kaynaklarına göre; bu haber yapılan atama ile öğrenildi. Konu parti organlarında değerlendirilecek.