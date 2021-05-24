DEVA'lı Aydemir esnaf paketini eleştirdi: 'Dağ fare doğurdu...'

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:26

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, hükümetin açıklamış olduğu esnafa destek paketiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Dağ fare doğurdu, esnaf balonu patladı” başlığı altında konuşan Aydemir’in konuşmasından başlıklar şöyle:

“AÇIKLANAN DESTEK RAKAMI MİLLİ GELİRİN YÜZDE 0,06’SI”

“Esnaf 14 aydır zarar ediyor; kredi, vergi ve diğer giderlerini faizi ile birlikte ödüyor. Hal böyleyken iktidarın sözde destek paketi için ayırdığı 4,5 milyar TL millî gelirin yüzde 1’i bile etmiyor, yüzde 0,06’sı civarında. Yandaş medyada abartılan sözde yardımlar, esnaf ve reel sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Bu meblağ 3-4 aylık BAĞKUR prim borcunu karşılamaya ancak yetiyor. Dağ fare doğurdu, paket hayal kırıklığı yarattı, destek balonu patladı.

İktidar bir eliyle verdiğini diğer eliyle hemen alıyor. Kira stopajı yüzde 10’dan 20’ye, KDV ise yüzde 8’den 18’e çıkartılıyor. Bir taraftan kaşıkla küçük meblağlar verilirken, daha fazlası vergi dairelerinde kepçeyle tahsil ediliyor.

ÖDEMELERLE İLGİLİ BELİRSİZLİKLER VAR

100 bine yakın esnaf kayıtlarını sildirdi. On binlerce esnaf da kayıt dışı çalışıyor. Bu nedenle bu yardımlara ulaşamayacaklar. Hibe desteğini kimlerin alacağı da belirsizliğini koruyor. Soruyoruz: Hibe ödemesi hangi iş kollarına yapılacak? Kimler destek kapsamı dışında olacak? Destek için vergi ve SGK borcu olmaması gibi şartlar olacak mı? Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin hazırlıksız ve sadece algı yaratmak üzerinden yürüttüğü politika ve uygulamalarından birisine daha şahitlik ediyoruz.

ORTAYA KONAN DESTEK RAKAMININ DETAYLARI BELİRSİZ

Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından bugüne kadar 661 milyar TL destek verildiğini öğreniyoruz. Fakat bu 661 milyar TL’nin hangi kalemleri kapsadığına ilişkin bir açıklama yok. İlaç, tıbbi malzeme ve sağlık personeline yapılan ek ödemeler bile yardım kapsamında hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının 1500 TL’ye çıkartılması dahi bu rakama dahil ediliyor. Yardım, emekliye yoksulluk sınırının dahi altındaki komik bir meblağı vermek midir? Yardım, sağlık çalışanları mesai ücretini destek kalemine yazmak mıdır?”

Parti’nin resmi twitter hesabı üzerinden de konuyla ilgili paylaşım yapıldı. İlgili paylaşımlar şöyle: