Esnaftan Erdoğan'a yanıt: Dört aydır mağdur olmuşuz, niye helalleşelim

18 Mayıs 2021 Salı, 17:13

İçişleri Bakanlığı'nın, "Kademeli Normalleşme" sürecine ilişkin yayımladığı genelgede, "kahvehaneler, kıraathaneler" açılacak işyerleri arasında sayılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kahvehane, kafe, çay bahçesi okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmelere bir defaya mahsus 5 bin TL, tamirat, seyyar satıcılar, hırdavatçılar, müzisyenler, çilingirler, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, lokantalar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçüler ile pazarcılara ise bir defaya mahsus 3 bin TL hibe verileceğini açıkladı.

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, "kahvehanelerin açılmaması ve Erdoğan'ın esnafa 5 bin TL'lik destek açıklamasını" ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Güven, desteği, "Yarım elma, gönül alma" diye yorumladı ve 50 bin lira hibe istedi. Güven, esnafın dükkanlarını açması gerektiğini vurgularken, borçlarının biriktiğini ve mal sahiplerinin tahliye davası açtığını söyledi.

"SOSYAL PATLAMA OLUR"

Haziran ayında açılıp açılmayacaklarına ilişkin şüphelerinin olduğunu belirten Güven, "Esnafımız çok tedirgin, mağdur oldu. Bu 5 bin TL, daha önce de 6 bin TL almıştık, toplam 11 bin TL ile biz sadece elektrik, su, doğalgazlarımızı karşılayabiliriz. Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; müjdeli haberler verdiniz ama bu yetersizdir. Bu bizi yine doyurmaz. Kahveler açılmazsa esnaf çok mağdur olur, sosyal patlama olur. Sayın cumhurbaşkanıma sesleniyorum; esnaf bunalımda, zor günler geçiriyor. Bir elinizi uzattınız, can suyu verin."

KOSGEB kredilerinden yararlanamadıklarını anımsatan Güven, "Acil tarafından can suyu olarak hibe kredi verilmesi gerekir. Biz mağdur olduk. Perişan olduk, mal sahipleri de perişan oldu. 15 aydır çağrı yapıyoruz cumhurbaşkanımıza çağrı yapıyoruz; bir çay, kahve içelim. Bunu birlikte çözelim. Biz mutfağın içindeyiz, sorunu daha iyi görüyoruz" dedi.

“NİYE HELALLEŞELİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helallik talebine karşılık, “Dört aydır mağdur olmuşuz, niye helalleşelim” yanıtı veren Güven, seçim zamanı geldiğinde helalleşmek yerine şimdi helalleşmeleri gerektiğini söyledi. Güven, “Seçim değil geçim zamanı” dedi.