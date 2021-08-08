Devlet Bahçeli: Devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim

08 Ağustos 2021 Pazar, 15:07

Türkiye'yi sarsan orman yangınlarıyla ilgili iktidarın yetersiz müdahalede bulunduğuna dair kamuoyunda yükselen tepkiler sonrası 'Help Turkey' kampanyası başlamıştı. Hükümet kanadı ise bu girişimin 'Türkiye'yi aciz gösterme' niyeti taşıdığını iddia ederek karşı çıkmıştı. Tartışmaların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim" ifadeleri dikkat çekti.

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"YETER Kİ DEVLETİMİZİ GÜÇSÜZ GÖSTERENLERE AZAMİ DİKKAT EDELİM"



Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Vaki felaketleri mukavemet ve mücadele dirayetimizle, birlik ve beraberlik direncimizle göğüsleyeceğiz. Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak bugünleri Allah'ın inayetiyle geride bırakacağız. Yılmamızı bekleyenler var, hatta yıkılmamızı isteyenler var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var! Ancak hepsi boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir.

Çeliğe su vermek neyse felaketlerin ortaya çıkaracağı sonuç aynısıdır. Bu durum şaşmaz bir tarih gerçeğidir. Teslimiyet fıtratımızda olmayan bir acziyettir. Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim.

Otobüs kazalarında ve orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi altındakilere şifa dileyen Bahçeli paylaşımında, "Allah bizlere merhametiyle muamele etsin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin" dedi.