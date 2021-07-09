Devlet hastanelerinin kapanmasıyla yaşlı yurttaşlar mağdur oldu

09 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği şehir hastaneleri nedeniyle son 5 yılda 52 hastane ve bağlı 52 semt polikliğinin kapatıldığı ortaya çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, şehir merkezlerinden uzak yapılan şehir hastaneleri nedeniyle yurttaşların pandemide sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk yaşadığını belirtti.

Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, şehir hastanelerine ilişkin rapor hazırladı. Buna göre, şehir hastaneleri için, toplam 52 hastane ve bu hastanelere bağlı 29 semt polikliniği kapatıldı. Böylece 19 bin 494 yatak hizmet dışı bırakılmış oldu. Bunların yanında 2016 sonrası Sağlık Bakanlığı’na devredilen 33 askeri hastaneden 27’si de kapatıldı. Aynı dönemde; 13 şehir hastanesi ve 17 bin 430 yatak kullanıma açıldı. Yine 2016-2021 döneminde 51 özel hastane açıldı. Ankara’da açılan şehir hastanesi için 7 hastane ve bu hastanelere bağlı 13 semt polikliniği kapatıldı. Kapatılan hastaneler nedeniyle 3 bin 91 yatak hizmet dışı bırakıldı. Ayrıca raporda, Ankara’da kapatılan hastaneler nedeniyle, Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan başvuruların pandemi döneminde yüzde 41-43 oranında azaldığı belirtildi.

6 HASTANE KAPATILACAK

Rapora ilişkin Cumhuriyet’e konuşan SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, şehir hastanelerinin temizlik, yemek ve otopark gibi bazı hizmetlerinin de Danimarkalı bir şirkete verildiğini anımsattı. Bu durumu da eleştirdiklerini aktaran Yalçınkaya, “Devlet hastaneleri de şirketlerden yemek gibi hizmetler alıyor. Ama şehir hastanelerinde 25 yıllığına hizmet verme gibi bir durum var. Devlet hastanelerinde ise 2 yılda bir ihaleye çıkarsınız ve hizmeti güncel fiyattan alırsınız” dedi. Yalçınkaya ayrıca, Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması ile 6 hastane ve bu hastanelere bağlı 17 Semt polikliniğinin daha kapatılacağını söyledi.

Salgın yasakları nedeniyle 65 yaş üstünün sokağa çıkamadığını anımsatan Yayçınkaya, “Otobüslere binmesini yasakladık. Bu durumda, ekonomileri düşük olan hastaların kalkıp şehir hastanesine gitmesini imkansız hale getirdik. Ama şehir merkezlerindeki poliklinikler kapatılmasaydı, bu hastalar hizmet alabilirdi” diye konuştu.