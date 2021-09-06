Devlet Kuşu filmi kaç yılında çekildi? İşte Devlet Kuşu filminin konusu
Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve ilk kez 1980 yılında vizyona giren Devlet Kuşu, Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biri olmayı başarmıştır. Devlet Kuşu filmi kaç yılında çekildi? İşte Devlet Kuşu filminin konusu nedir?
Devlet Kuşu, Orhan Kemal'in aynı adlı kitabından uyarlanan 1980 yapımı bir Türk filmi. Senaryosunu Orhan Aksoy'un yazdığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini ise Memduh Ün üstlenmiştir. Film komedinin yanında dram öğeleri de içerir. 1961 yapımı Avare Mustafa filminin yeniden çevrimidir. Bu filmi de Memduh Ün çekmişti.
Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü Fransız aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner.
OYUNCULARI
Kemal Sunal (Belmondo Mustafa)
Serpil Çakmaklı (Aynur)
Hüseyin Kutman (Zülfikar)
Bülent Kayabaş (Sülo)
Yadigar Ejder (Murat)
Reha Yurdakul (Kahveci Taşkasaplı)
Mehtap Ar (Hülya)
Nermin Özses (Şöhret)
Muhteşem Durukan (Mehmet)
Sabahat İzgü (Naime)
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Gizli kamera yerleştirdi; gerçeği öğrendi
- Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı
- AKP kulislerinde dolaşan kritik anket
- 'Bankaların 30 Eylül cinliği' dedi, uyardı
- Garaja kilitleyip günlerce tecavüz etti
- Kim çıkarıyor bu Resmi Gazete’yi yahu!
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Dev maçta tarihi kaos!
- İşte hükümetin dolar kuru tahmini!
- CHP'den Tanju Özcan kararı