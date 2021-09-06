Son Dakika... Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi

06 Eylül 2021 Pazartesi, 17:38

Fransız oyuncu Jean-Paul Belmondo vefat etti. Belmondo 88 yaşındaydı.

1933'te Paris'in batısındaki Neuilly-sur-Seine'de doğan Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Fransa'da 20'nci yüzyılın en büyük aktörü olarak kabul edilen Belmondo'nun en ünlü filmi ise 5,5 milyon seyirciye ulaşan 1965 yapımı, Türkçe'ye Büyük Reis olarak çevrilen "Le cerveau" (Beyin) oldu.

Kariyerinde 85 filmde rol alan aktör, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynadı.

Aktör, 1981 yapımı Profesyonel, 1960 yapımı Serseri Aşıklar ve 1965 yapımı Çılgın Pierrot filmlerinde oynamıştı.

Belmondo, 1980'lerden bu yana Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyor.







