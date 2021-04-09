Devlet lojmanlarından 8 bin 339'u açık ihale yöntemiyle satıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, satış talimatı verilen 11 bin 700 kamu konutundan 8 bin 339'unun açık ihale yöntemiyle satışı tamamlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması, 2B arazilerindeki hukuki ihtilafların çözülmesi ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı olduğu taşınmazlarda malik olmasının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu çerçevede, devlet ile vatandaşlar arasında süregelen 2B arazilerindeki hukuki ihtilafların çözülmesi ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı olduğu taşınmazlarda malik olmalarının sağlanması amacıyla 2012'de yürürlüğe konulan 6292 sayılı kanun kapsamında bugüne kadar yaklaşık 584 bin 941 taşınmaz satıldı, 821 bin 459 hak sahibi vatandaş tapusuna kavuştu ve 10,3 milyar lira gelir tahsil edildi.
Aynı kanun kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve hissedarlarına satışında ise bugüne kadar 82 bin 529 hak sahibine 64 bin 728 taşınmazın satışı yapıldı. Bu satışlardan yaklaşık 641 milyon lira gelir elde edildi.
Ayrıca Bakanlık tarafından kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması için şimdiye kadar 11 bin 700 kamu konutunun satış talimatı verildi. Bu konutlardan yaklaşık 2 milyar 329 milyon lira değerindeki 8 bin 339 kamu konutunun açık ihale yöntemiyle satışı tamamlandı.
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