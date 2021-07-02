Devlet okullarına tercih başvurusu 5-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak

02 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Eğitimci Hatice Yılmaz, LGS tercihlerinin, resmi olarak sürecinin başlamasıyla https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden okula gitmeden de bireysel olarak yapılabileceğine dikkat çekerek “Bizim önerimiz, öğrencilerin tercihlerini mezun oldukları okuldan yapmalarıdır” dedi.

Tercihlerin geçen yılki yerleştirme taban puanlarına göre değil, dönüştürülmüş yüzdelik dilimlere göre yapılmasını öneren Yılmaz, yerleştirmelerle ilgili şu bilgileri verdi:

İKİ FARKLI YERLEŞİM

1-MERKEZİ YERLEŞTİRME:

Öğrenciler, sınavda gösterdikleri performanslara göre sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yapmış oldukları tercihler doğrultusunda ve başarı sıraları yettiği okula yerleştirilir.

Merkezi yerleştirmede merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. En yüksek puan alandan başlayarak öğrenciler okulların kontenjanlarını doldurmaya başlar ve bir okulun kontenjanı dolduğunda son yerleşen adayın puanı da o okulun taban puanını oluşturur.

TERCİH HAKKI: 10 ÖNEMLİ:

Bir öğrencinin, sadece merkezi yerleştirme tercihi yapma hakkı yoktur. Merkezi yerleştirmede tercih yapabilmek için önce yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunludur.

2-YEREL YERLEŞTİRME:

Merkezi sınava katılma durumundan bağımsız olarak öğrenciler başvurularını tercih sistemi üzerinden ikamet ettikleri bölgede veya yakın bölgelerdeki sınavsız öğrenci alan okullarla ilgili tercih listesi oluşturmak zorunda. Yerel yerleştirmede merkezi sınav puanı kriteri yerine okul türleri, okulların kontenjanları, ortaöğretim kayıt alanları, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık durumu kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılır.

TERCİH HAKKI: 5

Yerel yerleştirmede, tercihlerinden ilk 3 okulu “Kayıt Alanı”ndan seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilir.

Ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara yerel yerleştirme işlemleri sırasıyla;

1) Kayıt alanı,

2) Okul başarı puanı (OBP) üstünlüğü ve

3) 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

Örneğin aynı okulu tercih etmiş olan, aynı binada oturan, eşit okul başarısına sahip iki öğrenciden bir tanesinin hiç devamsızlığı yok, diğeri ise bir gün keyfi olarak okula gitmemiş. Diğer kriterlerde eşit durumda oldukları için farklı olan tek kriter olan devam-devamsızlık durumuna bakılacak ve devamsızlığı olmayan öğrencinin yerleşme önceliği olacaktır.

Yerleştirme işlemleri yapılırken önce merkezi yerleştirmeler yapılır. Tercihlerden herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile yerleştirilirler.

NAKİL DÖNEMİ

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlayacak. 1. nakil dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacak. 2. nakil dönemi de yine 4 gün sürecek.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yapılacak.

ZOR SINAVIN SONUÇLARI

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, 2021 LGS sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“2021 LGS, öğrencilerin özellikle matematikte çok zorlandıklarını ifade ettikleri bir sınav olarak yorumlanmıştı. 2020 LGS’ye göre sınava giren aday sayısında 434 bin 596 azalma olduğu açıklandı. 2020 LGS’de her bir yüzdelik dilimine düşen öğrenci sayısı 14 bin 270 iken 2021 LGS’de bir yüzdelik dilimine düşen öğrenci sayısı 10 bin 384 olmuştur. Yüzdelik dilimine düşen öğrenci sayısındaki azalmaya karşın bu yıl okulların alacağı öğrenci sayısında azaltılmaya gidilmiştir. Dolayısıyla sınava giren aday sayısındaki azalma, tercih ve yerleştirme işlemlerini fazla etkileyecektir. Branşlara göre değerlendirme yapıldığında geçen yıla göre test ortalamalarında en çok artış 1.40 ile yabancı dil testinde, en çok azalış 2.17 ile fen bilimleri testinde olduğu görülmektedir. Matematik test ortalamasındaki azalma 0.69 olarak gerçekleşmiştir. Sınava giren adayların puan ortalaması 2020 LGS’de 286.35 iken 2021 LGS’de 268.35 olmuştur. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere 2021 LGS zor bir sınav olarak değerlendirilebilir.

ÖZEL OKULLARA ÖN KAYITLAR BAŞLADI

Sınavla öğrenci alan özel okulların taban puan ilan etmelerinin ardından ön kayıt dönemi başladı.

Özel okulların kayıt takvimi şöyle:

1. Ön kayıt dönemi: 1-2-5 Temmuz 2021

Kesin kayıt dönemi: 6 Temmuz 2021

Yedek liste kayıt dönemi: 7 Temmuz 2021

Ön kayıt dönemi: 8 Temmuz 2021

Kesin/yedek kayıt dönemi: 9 Temmuz 2021

Serbest kayıt dönemi: 12 Temmuz 2021

Serbest kayıt dönemi: 13 Temmuz

Serbest kayıt dönemi: 14 Temmuz

Yerleştirmeye esas nakil dönemi: MEB’in Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda yayımlayacağı tarihlere bağlı.

DEVLET LİSELERİNE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

5-16 Temmuz: Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması.

26 Temmuz: Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi.

26-30 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması.

2 Ağustos: Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı.

2-6 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması.

9 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı.

9-13 Ağustos: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvurularının alınması.

20 Ağustos: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması.

23-27 Ağustos: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması.

31 Ağustos: Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi.

6 Eylül: 2021-2022 öğretim yılı açılışı.

ÖZELE KAYIT YAPTIRANA EKRAN AÇILMAYACAK



Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’ndaki bilgilere göre Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezi Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecek.

2021-2022 öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 30 Haziran-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Ayrıca bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecek.