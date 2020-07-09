Devlet, şehit ailesine verdiği sözü tutmadı!
Hakkari'nin Şemdilli'de bir yıl önce şehit olan Er Salih Altunbaş'ın ailesine verilen söz tutulmadı. Şehidin Ordu'da yaşayan ailesinin yıkık-dökük evi karşısında vali, evin tamiri için söz vermişti ancak çivi dahi çakılmadı. Şehit ailesinin, kiremitleri kırık, çatısı akan, sıvası olmayan evi verilen söze rağmen 1 yıldır tamir edilmedi. Aynı halde duruyor.
Piyadeli Sözleşmeli Er Salih Altuntaş, 9 Temmuz 2019 günü, Hakkari'nin Şemdilli İlçesi'nde Irak sınırına yakın bir bölgede, PKK'lı hainlerin uzak mesafeden açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. 14 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 24 yaşındaydı… Kenan ve Sayma Altuntaş çiftinin 5 çocuğundan biriydi…
Memleketi Ordu'da binlerce hemşehrisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman şehidin Ordu Aybastı'da yaşayan acılı ailesinin yoksulluğu ve yoksunluğu yürekleri parçaladı.
‘DEVLET SÖZÜ’ VERMİŞTİ
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; dönemin Valisi Seddar Yavuz, kiremitleri kırık, çatısı akan, sıvasız evin elden geçirileceğini söyledi, ‘devlet sözü' verdi. El ayak çekilip ailenin evlat acısı ile baş başa kaldığı dönemde, baba Kenan Altuntaş'ı ağırlayan Vali de Kaymakam da yardım sözlerini yineledi.
“VATAN SAĞ OLSUN”
Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. Ailesine verilen sözler unutuldu. Evlat acısını dindirmek için “Vatan sağ olsun” diyen aile yoksullukları ile baş başa bırakıldı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şehit ailesine verilen sözün peşine düştü.
“Bir yıl oldu. Şehidimizin baba evine bir çivi bile çakılmadı” diyen Adıgüzel, şunları söyledi:
‘'Sözler verildi ama ortada hiçbir şey yok. Söz veren valinin de tayini çıktı, gitti. Buna rağmen baba ‘Vatan sağ olsun' diyor ve diğer oğlunu da askere gönderiyor.”
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