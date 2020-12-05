Devlet Tiyatroları dekoratörü Ali Cem Köroğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

05 Aralık 2020 Cumartesi, 13:14

Ali Cem Köroğlu

Geçen hafta prömiyeri yapılan "Karıncalar / Bir Savaş Vardı" oyununun oyuncusu, tiyatro sanatçısı Akın Kurt'un prömiyerden bir gün sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oğlu olan Akın Kurt'un virüsü, oyunu izlemek için Ankara'dan gelen annesinden almış olabileceği iddia edilmişti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Akın Kurt'un testinin pozitif çıkmasının ardından test yaptıran oyunun teknik ekibinde de birçok kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtmiş ve oyunun kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu'nun koronavirüs teşhisi ile Ankara'da hastaneye kaldırıldığını ifade etmişti.

ALİ CEM KÖROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (Detis) tarafından yapılan açıklamaya göre, DT dekoratörü Ali Cem Köroğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Detis olarak Ali Cem Köroğlu gibi çok büyük bir sanatçının, çok özel bir insanın kaybının tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreci titizlikle izleyeceğimizi, gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızı bildirir, başta ailesine, Devlet Tiyatrosu çalışanlarına, sanat camiamıza, tüm sanatseverlere sabır dileriz.

Bu kurumdaki çalışma arkadaşlarımızdan hiçbirinin Ali Cem Köroğlu gibi hem sanatında, hem de insan olarak çok özel olan birinin ölümüne, taammüden sebebiyet vermek istemediği inancındayız."

'SÜRECİN ŞEFFAFLAŞMASI GEREKMEKTEDİR'

Açıklamada "Ancak; İzmir’den çok tatsız ve kötü söylentiler yayılmakta, büyük bir sorumsuzluk, cehalet ve ihmaller zinciri sonucunda Ali Cem Köroğlu’nu yitirdiğimiz gerçeği yüzümüze tokat gibi çarpmaktadır. Sürecin şeffaflaşması gerekmektedir. Bu kurumsal olarak darbe almamızın önüne de geçecektir" diyen Detis, taleplerini 7 madde ile sıraladı:

1. Bilindiği üzere, 28 Ekim 2020 tarihli Bakanlık genelgesiyle, Devlet Tiyatroları’nın Kültür ve Turizm Bakanlığına yetki devri gerçekleşmiştir. Her ne kadar bakanlık “sehven” olduğunu açıklasa da, yetkilerin iade edildiğine ilişkin bir evrak kuruma ulaşmamıştır. 5441 sayılı “tüzel kişiliğimizi” koruyan yasamızın dışında gelişen ve Anayasaya aykırı olan bu durum, bir sanat kurumunun tam anlamıyla bürokrasiye teslim olmasının sonucudur.

Bürokrasi sanatın gerekli isterlerini bilemez. Bürokratlar sahneyi anlayamaz. Acil ve hızlı kararlar alamaz. Ali Cem Köroğlu’nu ölüme götüren olaylar zincirinin ilk halkasını burada aramak gerekir.

2. Durumun vahameti ortadadır. Konuyla ilgili çok acil bir soruşturma, Devlet Tiyatroları üst yönetim yetkisinin bürokrasiye devri ile ilgili olarak, bakanlıktaki “karar vericileri” de kapsayacak şekilde başlatılmalıdır.

3. Devlet Tiyatrolarında olaydan birinci derecede sorumlu yetkililerin soruşturma sürecinde, olayın gidişatını etkilememeleri adına “tedbiren” görevden el çektirilmesi gerekmektedir. Bu soruşturma sürecinin, görevden el çektirilen yetkililer için de kendilerini aklama adına bir fırsat olduğu unutulmamalıdır.

4. Acil olarak perdeler corona sürecini kapsayacak biçimde süresiz kapatılmalıdır.

5. Ali Cem Köroğlu'nun görev yaptığı oyun durdurulmalı, çalışanlar soruşturma sürecine dahil edilmeli, onların bilgilerine/tanıklıklarına başvurulmalıdır.

6. Eğer söylendiği gibi yaşadığımız olağanüstü salgın sürecinde karantinaya sadık kalmayan bir oyuncunun duruma sebebiyet verenlerden biri olduğu ortaya çıkarsa, kurumla derhal ilişiği kesilmelidir.

7. Devlet Tiyatrosu yetkililerinin prova ve temsil süreçlerinde çalışanlarına neden test yapmadığı da soruşturma kapsamında özellikle ele alınmalıdır.

SANATÇILAR TEPKİLİ

Sanatçılar, Ali Cem Köroğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından tepkilerini dile getirdi.

Ahmet Mümtaz Taylan şunları söyledi:

"Ali Cem Köroğlu tanıdığm en güzel insanlardan biriydi. Devlet Tiyatrolarının tepesinden başlayan bir dizi ihmal ve sorumsuzluktan oluşan organize cehalet sonucu Covid'ten hayatını yitirdi. Bu telafisiz kayıpta payı bulunanların her birinin açığa çıkmasının takipçisi olacağım."

Ali Cem Köroğlu tanıdığm en güzel insanlardan biriydi. Devlet Tiyatrolarının tepesinden başlayan bir dizi ihmal ve sorumsuzluktan oluşan organize cehalet sonucu Covid'ten hayatını yitirdi. Bu telafisiz kayıpta payı bulunanların her birinin açığa çıkmasının takipçisi olacağım. pic.twitter.com/LAZvXlyVIC — ahmet mümtaz taylan (@taylan1789) December 5, 2020

Levent Üzümcü: Üzülerek... Ali Cem Köroğlu cinayetinin anatomisi.

Laçin Ceylan: Onun tırnağı olamayacak yöneticiler, idareciler yüzünden seri basiretsizlik ve kifayetsizlikle hayatını kaybetti. Yeri dolamayacak zengin kıymetlere yeteneklere sahip bir sanatçının ölümüne neden olanlar hiçbir şey olmamış gibi devam edemez

Eren Aysan: Günlerdir #OnceHayatSonraSanat diye yırtınıyoruz. Devlet Tiyatroları perde açmasın diyoruz. Ne oldu? Söyleyeyim mi? Ali Cem Köroğlu’nu kaybettik biraz önce. Arkadaşımı kaybettim. Şimdi usulca yasımı tutmak için çekileceğim. Ve sonra bunun hesabını soracağım!

Günlerdir #OnceHayatSonraSanat diye yırtınıyoruz. Devlet Tiyatroları perde açmasın diyoruz. Ne oldu? Söyleyeyim mi? Ali Cem Köroğlu’nu kaybettik biraz önce. Arkadaşımı kaybettim. Şimdi usulca yasımı tutmak için çekileceğim. Ve sonra bunun hesabını soracağım! — eren aysan (@tekirkedi) December 4, 2020

Mustafa Avkıran: İzmir DT çalışanı kaç kişi Covid 19 pozitif? Bu virüsün kaynağı kim ya da kimler? Ali Cem Köroğlu’nun tasarımını yaptığı oyunda çalışanların neredeyse tamamı şu anda pozitif mi? DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ne zaman Covid pozitif oldu? Virüs genel müdüre temaslı karısı ve söz konusu tek kişilik oyunun oyuncusu olan oğlu aracılığı ile mi geçti? İhmal mı suistimal mi? Cehalet mi taammüden mi? Soruyorum!