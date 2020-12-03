Devlet Tiyatroları'nda koronavirüs ihmali

03 Aralık 2020 Perşembe, 19:24

Geçen hafta prömiyeri yapılan "Karıncalar / Bir Savaş Vardı" oyununun oyuncusu, tiyatro sanatçısı Akın Kurt'un prömiyerden bir gün sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oğlu olan Akın Kurt'un virüsü, oyunu izlemek için Ankara'dan gelen annesinden almış olabileceği iddia edildi.

50'DEN FAZLA DT ÇALIŞANI COVID-19'A YAKALANDI

CHP Konuyu Meclis Gündemine taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Akın Kurt'un testinin pozitif çıkmasının ardından test yaptıran oyunun teknik ekibinde de birçok kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirterek "Oyunun kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu'nun koronavirüs teşhisi ile Ankara'da hastaneye kaldırılmıştır. Dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulamasının yeteri kadar uygulanmamış, özellikle teknik ve idari personelin sosyal mesafe kurallarına riayet edilmeden çalışmak zorunda bırakıldığı ortaya çıkmıştır. Salgının yükseliş gösterdiği kasım ayında bile turne yapılmış ve hem oyuncuların hem de teknik personelin riske atılmıştır. Ülkedeki diğer ödenekli tiyatroların çalışmalarının süresiz durdurmasına rağmen devlet tiyatrolarının bu koşullarda çalıştırılmaya devam edilmesi bütün sanatçı, çalışan ve seyircilerin hayatını riske atmıştır. Şu anda 50’den fazla Devlet Tiyatrosu çalışanı Covid-19’a yakalanmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

CHP’li Antmen’in önergesinde şu sorular yer aldı:

1 – Karantina sürecinde olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile temaslı olduğu bilinmesine rağmen oğlu Akın Kurt’un başrolünü oynadığı oyunun gösterimi neden durdurulmamıştır? Bu, hem çalışanların hem de seyircinin hayatını riske atmak demek değil midir?

2 – Sorumlular hakkında ihmal nedeni ile hukuki ve idari soruşturma açılacak mıdır?

3 – Biran önce Devlet Tiyatroları'ndaki oyunları ve provaları durdurmak için harekete geçecek misiniz?

4 – Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Devlet Tiyatrolarında Covid-19 pozitif çıkan toplam kişi sayısı kaçtır? Bunların kaçı entübe edilmiş, kaçı iyileşmiş, kaçı hayatını kaybetmiştir?