Devlet Tiyatroları seyircisiyle yeniden buluşuyor: İlk oyun belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan Devlet Tiyatroları’nın, 2 Temmuz’dan itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.İlk oyun ’80 Günde Devr-i Alem’ olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları’nın 2 Temmuz’dan itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Macunköy Yerleşkesi’nde açık havada kurulan sahne ve seyirci koltuklarıyla sanatseverler ile buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları’nın ilk oyunu ’80 Günde Devr-i Alem’ olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun eseri 2, 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde sahnelenecek.
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AÇIK HAVA YAZ OYUNLARI KAPSAMINDA İKİ AY GÖSTERİM
İstanbul’un ardından İzmir ve Antalya Devlet Tiyatroları da yine ‘Açık Hava Yaz Oyunları’ kapsamında Ankara’da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. İzmir Devlet Tiyatrosu 9, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde ‘Türkiye Kayası’ ile Antalya Devlet Tiyatrosu ise 23, 24 ve 25 Temmuz’da ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı oyunla perdelerini açacak.
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