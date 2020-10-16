Dexter'dan sonra Lost da geri dönebilir mi?

16 Ekim 2020 Cuma, 16:53

Dexter, Showtime’ın en başarılı dizilerinden biriydi ve Dexter’ın kan donduran maceralarına odaklanıyordu. Bununla birlikte dizinin finali televizyon tarihinin en kötü sonralarından biri olarak değerlendiriliyor.

Independent Türkçe'nin Showtime’dan aktardığın haberine göre, Dexter’a dair yaptığı açıklama J.J.Abrams, Damon Lindelof ve Jeffrey Lieber’ın yarattığı Lost’un da benzer bir kaderi paylaşabileceğine işaret ediyor.

Lost, birbirine karmaşık biçimde bağlanan kafa karıştırıcı bulmacaları ekrana getirmişti. Ve eğer çekimleri yeniden başlarsa hayranlarının aklında soru işareti bırakan pek çok farklı noktasına açıklamalar getirilebilir. Screen Rant'in haberine göre ardından pek çok soru işareti bırakan Lost'un dönüşü de tıpkı Dexter gibi mümkün.

Lost’un dönüp dönmeyeceğine dair tartışmalar yıllardır sürse de Lindelof eğer böyle bir şey olacaksa bunun yeni karakterlerin dahil edilmesiyle yapılması gerektiğini söylemişti.

Dizinin yapım ekibinde yer alan Carlton Cuse daha önce verdiği bir röportajda, yeni karakterleri dahil etmeyi sağlayacak iyi bir fikir ortaya çıkarsa bunun iyi olabileceğini söylemişti.

Her iki dizi de hayal kırıklığı yaratan sonları nedeniyle dizi severler tarafından uzun süredir aynı kefede değerlendiriliyordu fakat Dexter bunu şimdi tersine çevirme şansına sahip. Benzer bir projenin Lost için de gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak konusu olarak sürmeye devam ediyor.