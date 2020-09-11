Didim Belediye Başkanı Atabay: Tutuklanmadım, görevimin başındayım

11 Eylül 2020 Cuma, 12:58

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay sosyal medyada tutuklandığına dair yapılan haberleri yalanladı.

Hakkında herhangi bir ifadeye çağrılma ve gözaltı olmadığını Cumhuriyet'e açıklayan Başkan Atabay,"Bunlar daha önce bana atılan iftira ve kurulan kumpasın devamı. O iddialarla ilgili bir tane suç duyurusu yok. Bunlar başka bir kumpasla beni yıpratmaya çalışıyorlar. Görevimin başındayım. İfadeye çağrılmadım, gözaltına alınmadım ve tutuklanmadım. Bu iftiralara Didim halkı asla inanmaz" diyerek tepki gösterdi.