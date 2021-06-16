Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a saldırı! Adliye girişinde rabia işareti yaptı
Aydın'ın Didim İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ve avukatına bir restoranda beyzbol sopalarıyla yapılan saldırı hakkında 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahısların adliye girişinde rabia işareti yapmaları dikkat çekti.
Didim'de önceki gün 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren kişilerin saldırısına uğradı. Olay sonrası kaçmayı başaran saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 şüpheliyi göz altına aldı.
ADLİYEDE RABİA İŞARETİ
Gözaltında yapılan soruşturmanın ardından şüphelilerden Mahmut Orak, İhsan Orak ve Yusuf Caner Özbek savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca başkana saldırıya karışan Milli Beka Hareketi Didim ilçe Başkanı Ali Sakaroğlu ve Bilal Demir serbest bırakılırken, Fatih Özbek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mühürlenen Maril Otelin sahibi Ahmet Orak’ın da ifadesinin alındığı soruşturmada, Ahmet Orak’ın oğlu İhsan Orak ve kardeşi Mahmut Orak’ın yanı sıra Yusuf Caner Özbek’in tutuklanmaya sevk edilmesi dikkat çekti.
Gözaltına alınan şahısların adliye girişinde rabia işareti yapmaları dikkat çekti.
ADLİYE ÖNÜNDE ATABAY'A DESTEK
Şüpheli 6 kişinin adliyeye sevki sırasında adliye önünde Başkan Atabay'a destek için kalabalık bir grup toplandı. Geniş güvenlik tedbirleri içerisinde Atabay'a destek veren vatandaşlar “Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak saldırganları protesto etti.
"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Tutuklamalar ve serbest bırakılmalarla ilgili konuşan Başkan Deniz Atabay "Didim'deki rant çetesinin saldırıya karışıp tutuklanmaya sevk edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Hiçbir suç cezasız kalmamalı.” ifadelerini kullandı.
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