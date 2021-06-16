Erdoğan'dan 'Ermenistan' dahil 6 ülkeye çağrı: Teklifimizi yaptık

16 Haziran 2021 Çarşamba, 15:22

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitabında "Ermenistan, Azerbaycan ile problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırlarının açılmasının Ermenistan'a sağlayacağı faydalar saymakla bitmez" açıklaması yaptı.

Erdoğan, "gelişmeler Azerbaycanla birlikte Ermenistan için de yeni bir dönemin başlangıcı" düşüncesini dile getirdi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"30. YILINDA AZERBAYCAN'DAYIM"



Çok bahtiyarım. Çünkü Karabağ'ı azat etmiş Milli Meclis'te, bağımsızlığının 30. yılında Azerbaycan'dayım. Karabağ'da Azerbaycan'ın yanındaydık, yanındayız ve bütün dünya bilsin ki yanında olacağız. Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır. Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir. Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar, Kafkaslara, Hocalı'ya bakmalıdırlar. Ama onların gözleri var, görmezler.

Dün kardeşim İlham Aliyev ve heyetlerimizle birlikte Şuşa'daydık. Azat Karabağ topraklarında Azerbaycan bayrağının dalgalandığını görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Şuşa'yı Türk dünyasının da kültür başkenti olarak görmekten büyük mutluluk duyarız. Evlerinden, yurtlarından 30 yıldır ayrı olan Azerbaycanlı kardeşlerime evlerine dönüş yolu açılmıştır.

"TOKİ'MİZLE OKUL, HASTANE..."



İşgalin sebep olduğu sürekli çatışma halinden kaynaklanan yorucu gerginlik ortadan kalkmıştır. Yollar yapılıyor, elektrik santralleri bir taraftan kuruluyor bir taraftan açılıyor. Gözlerimle gördüm, onun için söylüyorum. Bizler de inşallah TOKİ'mizle okul, hastane ve bunun gibi eserleri inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız.

"ERMENİSTAN İÇİN DE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"



Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir. Tüm bu gelişmeler Azerbaycanla birlikte Ermenistan için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Zengezur koridorunda çalışmaya başlayacak demiryoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve tüm dünyaya ulaşabilecekler. Kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir.

"TEKLİFİMİZİ YAPTIK"



Kardeşimizle teklifimizi yaptık. 6 ülke; Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan olarak platform oluşturalım. Platformla birlikte bölgede sükunet meydana gelsin. Tabii burada bir Gürcistan'ın kendisine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretlerinde ben kendileriyle konuştum. 'Sizin de Rusya'yla sorunlarınızı aşmanızda bu platform yardımcı olacaktır' dedik. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var.

Ermenistan, Azerbaycan ile problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırlarının açılmasının Ermenistan'a sağlayacağı faydalar saymakla bitmez.

NATO ZİRVESİ

Ben buraya NATO zirvesinden geldim. NATO zirvesinde de işte bunları konuştuk. Hamdolsun olumlu görüşmelerle buraya döndük, ama dünyanın sorunları bitmiyor. Dünyada çözülecek daha çok sorunlarımız var. Ama dik durursak, sağlam durursak, beraber olursak Allah'ın izniyle bunları çözeriz.