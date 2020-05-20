Didim Belediyesi kaçak iskeleleri yıktı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:49

CHP’li Didim Belediyesi, kaçak olduğu gerekçesiyle, Fevzipaşa Mahallesi sahilinde faaliyette olan 11 restoran ve kafeteryadan 10'unun iskele üzerindeki bölümlerini geçen 12 Mart'ta iş makineleri ile yıktı.

'YIKILACAK BAZI YERLERİ KABUL ETTİK'

Restoran işletmecisi ŞenerBilir, "Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla sadece toprak üzerindeki mutfak tarzı kısımların yıkımı olduğunu biz zaten kabul ettik. Yıkım içinde bu bölümler için zaten kendilerine müsaade ettik. Denizin içinde suyla kara bağlantısında bulunduğu ve insanların yürümesi için yaptığımız 'bağlantı yolunu' da imara aykırıdır diye yıktılar. Yıkım anında zabıta amiri kepçeyi kullanan kişiden iskeleleri de yıkmasını istedi. Ben o sırada iskelenin üzerine çıktım ve yaptıklarının yasal olmadığını söyledim" dedi.