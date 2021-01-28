Didim'de doğal balık çıkarılan tek bölgeye balık çiftliği projesi

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:26

Didim’de Taşburun Balıkçı Barınağı Mevkii açıklarında balık çiftliği kurulmasının planlanması, ‘Karina Dalyanı’nda bulunan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi üyelerinin tepkisine neden oldu. Kooperatif üyeleri, her ne pahasına olursa olsun projenin arkasındaki firmalara ne ekmek teknelerini ne de ‘Karina Dalyanı’nı teslim etmeyeceklerini söyledi.

“BİZE HİÇBİR ÖN BİLGİ VERİLMEDİ”

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında, 24 Aralık’ta Didim’e bağlı Batıköy Mahallesi’nde, 25 Aralık’ta ise Söke’ye bağlı Doğanbey Mahallesi’nde yapılan balık çiftlikleriyle ilgili toplantıları, yerel yönetim temsilcileriyle beraber vatandaşların protesto etmesinin üzerinden geçen süreye rağmen halen kendilerine bilgi verilmediğini ve endişeli olduklarını belirten Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karabaş, yaptığı açıklamada, “Bu bölgede doğal balık çıkartılan tek bölge Karina Dalyanı’dır. Dalyan’da levrek, kefal, yılan balığı, karides, dil balığı, kaba lidaki gibi deniz ürünleri çıkıyor. Buradan çıkan deniz ürünleri lezzetiyle de dünyada tanınmış bir öneme sahiptir. Biz bu bölgede kurulması planlanan balık çiftliklerinin 216 üyemizin geçimini sağladığı kooperatifimize ve yöremizin doğallığına zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de projeye sonuna kadar karşıyız” dedi.

“BALIK ÇİFTLİKLERİ KOOPERATİFİMİZİ BİTİRİR”

“Bu işin arkasında da Kılıç Holding var. Daha önce Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurmaya kalkıştılar ve bu girişim yöremizde yaşayanların direnç göstermeleri nedeniyle engellendi” diyen Başkan Karabaş, “OSB olmayınca bu bölgede ‘Kültür Balıkçılığı Tesisleri Projesi’ hazırlayarak balık çiftliği kurma planını devreye soktular. Bu balık çiftlikleri bu bölgeyi hem doğal, hem de görsel açıdan bitirir. Burada balık da kalmaz. Bu çiftlikler kurulduğunda buradaki balıklar haliyle balık çiftliklerine atılan yeme gidecektir. O yemlerden kaynaklı balçıklar da balık girişlerinin olduğu yeri tıkayacaktır. Bu da balıkçılıkla geçimini sağlayan üyelerimizin yeterli miktarda balık çıkaramamasına sebebiyet vereceği için dolaylı yoldan kooperatifimizi de bitirecektir. Biz 1973 yılından beri burada aktif bir kooperatifiz. 216 üyemiz buradan evine ekmek götürüyor. Burada bizim ana geçim kaynağımız balıkçılıktır. Burası bittiğinde insanlar ne yapacak? Biz hem kooperatif üyeleri hem de Doğanbey ve Tuzburgazı Mahallesi’nde yaşayan köylüler olarak da bu projeye karşıyız. Buradaki balıkçılık biterse bu köylerimizin yani yöremizin ekolojik ve sosyoekonomik dengesi de bozulur. Karina Dalyanı iki tane şirketin insafına bırakılıp burada hoyratça balık çiftlikleri kurmalarına müsaade edilemeyecek kadar eşsiz güzellikte ve öneme sahip bir yerdir” diye konuştu.

Taşburun Balıkçı Barınağı Mevkii açıklarında ‘Kültür Balıkçılığı Tesisleri Projesi’ hayata geçerse ekmeklerinden olacağını önemle vurgulayan Başkan Karabaş, “Bize ÇED toplantısından önce bilgilendirme yapılmadığı gibi halen dahi herhangi bir bilgilendirme yapılmış durumda değil. Biz endişeliyiz. Bu insanlarımızın ekmeğiyle oynamasınlar. Biz elimizden ne geliyorsa sonuna kadar mücadele vereceğiz. Amacımız buradan geçimini sağlayan insanlarımızın ekmek teknelerini korumaktır. Başlattığımız mücadeleye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke ve Didim Belediyesi başta olmak üzere duyarlı siyasilerimizle insanlarımız da destek veriyor ve balık çiftliklerine karşı çıkıyorlar. Bazı kesimler Karina Dalyanı’nda bu projenin hayata geçmesinin istendiği gibi asparagas haberler pompalıyor. Biz hiçbir zaman bu kültür balıkçılığı tesislerine sıcak bakmadık. Sadece biz değil, burada 3 bin kişi yaşıyor. Anket yapılsa burada yaşayan vatandaşlarımızın da yüzde 99’u bu projeye hayır der. Yani vatandaşa rağmen bu projeyi dayatmak da olmaz. Anket yapılmasına da hazırız” dedi.

“KARİNA DALYANI’NA ÖNEM VERİLMELİDİR”

Son Başbakan Binali Yıldırım ile Aydın önceki dönem Valisi Erol Ayyıldız’ın sayesinde kooperatife Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle dubalı yüzer kepçe kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Karabaş, “Sağolsunlar, bu destek sayesinde kavuştuğumuz kepçelerle boğazlarımızın açılmasını sağladık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burası daha da desteklenir ve daha başka yatırımların gelmesine de ön ayak olunursa kooperatifimiz daha da büyür ve balıkçılıktan kopan insanlarımız tekrardan balıkçılığa döner. Burası halihazırda Milli Parklar’ın değişim planı içerisinde bulunuyor. 2 yıl önce planlar geçti. Geleneksel ve yöresel balıkçılığın desteklenmesi adına burada ciddi şekilde Milli Parklar gerekli alt yapıyı da hazırladı. Dışarıda yapılan havuzların desteklendiği kadar Karina Dalyanı’na da önem verilmesi ve kurulacak olan balık çiftlikleri nedeniyle göz ardı edilmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.